مبابي: واثقون من التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

أبدى كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، ثقته في تأهل فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا، قبل اللقاء المرتقب في إياب نصف نهائي البطولة أمام بروسيا دورتموند، الثلاثاء المقبل في ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة باريس.

وكان باريس سان جيرمان قد خسر مباراة الذهاب الأربعاء الماضي، بهدف دون رد، وهو ما يجعله مطالبًا بالفوز عليه إيابًا بفارق هدفين، لضمان التأهل مباشرة لمباراة التتويج على ملعب "ويمبلي".

وقال مبابي خلال تواجده في حدث ترويجي، مساء الأحد: "واثقون ومتأكدون أننا سنعوض الخسارة بهدف في المباراة الأولى، وسنتأهل للنهائي".

وأضاف: "لا يمكن أيضا إغفال تاريخ النادي في دوري الأبطال، ولكن الفريق هادئ وجاهز، والأمور تسير على ما يرام، وأنا جاهز على المستوى الشخصي والاحترافي".

وتابع: "المجموعة بالكامل تشعر بهدوء، وتثق تمامًا في التأهل إلى النهائي واجتياز دورتموند".