مبابي: واثقون من التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا
أبدى كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، ثقته في تأهل فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا، قبل اللقاء المرتقب في إياب نصف نهائي البطولة أمام بروسيا دورتموند، الثلاثاء المقبل في ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة باريس.
وكان باريس سان جيرمان قد خسر مباراة الذهاب الأربعاء الماضي، بهدف دون رد، وهو ما يجعله مطالبًا بالفوز عليه إيابًا بفارق هدفين، لضمان التأهل مباشرة لمباراة التتويج على ملعب "ويمبلي".
وقال مبابي خلال تواجده في حدث ترويجي، مساء الأحد: "واثقون ومتأكدون أننا سنعوض الخسارة بهدف في المباراة الأولى، وسنتأهل للنهائي".
وأضاف: "لا يمكن أيضا إغفال تاريخ النادي في دوري الأبطال، ولكن الفريق هادئ وجاهز، والأمور تسير على ما يرام، وأنا جاهز على المستوى الشخصي والاحترافي".
وتابع: "المجموعة بالكامل تشعر بهدوء، وتثق تمامًا في التأهل إلى النهائي واجتياز دورتموند".
كما تطرق النجم الفرنسي للحديث عن تصريحاته السابقة برغبته في المشاركة مع منتخب بلاده في أولمبياد باريس 2024. قائلا: "موقفي الرسمي لم يتغير، ولن أغيره، لكن في الحقيقة لا أفكر في هذا الأمر حاليًا. تفكيري الحالي مع فريقي، ولهذا لا أفكر حاليًا في أي أمر آخر".
ومن المنتظر أن ينتقل مبابي إلى ريال مدريد الصيف المقبل، في وقت أكد فيه الفريق "الملكي" أنه لن يسمح للاعبيه بالمشاركة في الألعاب الأولمبية تحسباً للموسم المقبل.
وفي مقابلة مع صحيفة "لا تريبيون"، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن ويلفريد مبابي، والد النجم الفرنسي، أخبره أن كيليان "يريد المشاركة فيها".
وأضاف الرئيس الفرنسي: "آمل حقاً أن تمنح جميع الأندية الأوروبية هذه الحرية للاعبيها، وأنا سعيد لأن جميع الأندية الفرنسية تفعل ذلك، وآمل أن تحذو الأندية الأخرى حذوها. هذه هي الروح الأولمبية".