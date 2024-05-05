الرئيس الفرنسي يوجه طلبًا لريال مدريد بشأن مبابي
وجَّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، طلبًا رسميًّا إلى إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز بشأن ضرورة مشاركة كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الحالي، والمنتظر انتقاله إلى "الميرنغي" الموسم المقبل، مع منتخب بلاده في أولمبياد باريس 2024.
ويرتبط مبابي مع باريس سان جيرمان بعقد يمتد حتى نهاية الصيف المقبل، أي في يونيو 2024، مع انتهاء الموسم الحالي؛ ما يجعله يرحل عن الفريق الباريسي بشكل مجاني.
وارتبط اسم مبابي بقوة بالانضمام إلى ريال مدريد، إلا أن مسألة مشاركة اللاعب في الأولمبياد كانت ستسًبب أزمة له مع الميرنغي، خاصة وأنها ستبعده عن التواجد مع الفريق الإسباني في فترة إعداد الموسم الجديد.
وقام ريال مدريد بإرسال خطابا إلى جميع الاتحادات، بما في ذلك الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لإبلاغهم بأنه لن يسمح للاعبيه بالمشاركة في الأولمبياد.
وذكرت تقارير سابقة أن مبابي يرغب في المشاركة بأولمبياد باريس بناءً على طلب من الرئيس الفرنسي خلال الدعوة التى قدمها لكيليان مبابي لحضور مأدبة عشاء بنهاية فبراير الماضي.
وقال ماكرون في تصريحاته لمجلة "la tribune dimanche": "لقد وجدت نفسي في الملعب مع والد مبابي الأسبوع الماضي في منطقة باريس، خلال مباراة لنادي فاريتيز دو فرانس، وطرحت عليه السؤال، وأكد لي أن مبابي يريد المشاركة في الأولمبياد، أتمنى حقًّا أن تسمح جميع الأندية الأوروبية للاعبيها بهذه الحرية، أنا سعيد لأن جميع الأندية الفرنسية تفعل ذلك، وآمل أن تحذو الأندية الأخرى حذوها. هذا ما تعنيه الروح الأولمبية".
وسبق لمبابي أن أعلن في مناسبات عدّة أنه يحلم بالمنافسة في أولمبياد باريس مع الاستفادة من النظام الأولمبي، الذي يسمح لكل منتخب بإشراك 3 لاعبين يتجاوزون الحد الأقصى المسموح به وهو 23 عامًا.
لكن بما أنّ مسابقة كرة القدم في الألعاب الأولمبية ليست مدرجة في أجندة الاتحاد الدولي "فيفا"، فإنّ الأندية ليست مُلزمة بترك لاعبيها.