الرئيس الفرنسي يوجه طلبًا لريال مدريد بشأن مبابي

وجَّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، طلبًا رسميًّا إلى إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز بشأن ضرورة مشاركة كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الحالي، والمنتظر انتقاله إلى "الميرنغي" الموسم المقبل، مع منتخب بلاده في أولمبياد باريس 2024.

ويرتبط مبابي مع باريس سان جيرمان بعقد يمتد حتى نهاية الصيف المقبل، أي في يونيو 2024، مع انتهاء الموسم الحالي؛ ما يجعله يرحل عن الفريق الباريسي بشكل مجاني.

وارتبط اسم مبابي بقوة بالانضمام إلى ريال مدريد، إلا أن مسألة مشاركة اللاعب في الأولمبياد كانت ستسًبب أزمة له مع الميرنغي، خاصة وأنها ستبعده عن التواجد مع الفريق الإسباني في فترة إعداد الموسم الجديد.

وقام ريال مدريد بإرسال خطابا إلى جميع الاتحادات، بما في ذلك الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لإبلاغهم بأنه لن يسمح للاعبيه بالمشاركة في الأولمبياد.