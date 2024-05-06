عضو مجلس إدارة الأهلي يرد على لاعبة الزمالك
حرص خالد مرتجي، أمين الصندوق بالنادي الأهلي المصري، الرد على مريم متولي، لاعبة الزمالك الحالية والأهلي سابقًا، والتي قالت في تصريحاتها مؤخرا بأن أعضاء مجلس النادي الأحمر توصلوا معها وبعض زميلتها لإقناعهن بالعودة لصفوف الفريق.
وفازت طائرة الزمالك "سيدات" على الأهلي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما في نهائي بطولة أفريقيا للأندية، مساء السبت.
وحقق الفريق الأبيض اللقب الثاني في تاريخه، والثاني أيضا على التوالي، ليتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية، المقررة بالصين هذا العام.
وقالت اللاعبة: "أنا لم أستفسر عن إمكانية عودتي للأهلي مرة أخرى، بل على العكس الأهلي هو من يحاول الاتصال بنا ويحاول أن يوقعنا ويرجعنا ولكننا على قلب رجل واحد".
وأضافت: "مكالمات في وسط الموسم تُشتت اللاعبات ونحن أغلقنا هذا الموضوع، كان هناك أعضاء من مجلس إدارة الأهلي يتحدثون معنا من أجل عودتنا للنادي، وسط الموسم، ولن أستطيح البوح باسم أحد بالطبع".
ونقل برنامج "الماتش" تصريحات على لسان "مرتجي"، حيث قال إنه لم يتواجد في مراسم تتويج سيدات الزمالك ببطولة أفريقيا للطائرة لأن البروتوكول يتيح وجود رئيس اللجنة العليا المنظمة وهو محمد الدماطي، هذه ليست بطولة محلية، والأمر مختلف عن نهائي كأس السلة أمام الاتحاد.
وأضاف مرتجي: "بقيت أنا وباقي أعضاء مجلس إدارة الأهلي حتى نهاية مراسم التتويج كاملة، ولم نرحل بعد نهاية المباراة. كما أننا هنأنا مسؤولي الزمالك جميعًا على التتويج".
وأشار إلى أن الأهلي توج بأغلب البطولات، لكنه فرط في الفوز على الزمالك، وتحديدًا في الشوط الرابع، لكن القادم أفضل، متابعًا: "لن نسمح نحن أو مجلس إدارة الزمالك المحترم لأحد بإحداث الوقيعة بيننا، علاقتنا رائعة ولن يعكر من يرغبون في الصيد في الماء العكر صفوها".
وأكد أنه لم يحدث إطلاقا التواصل مع مريم متولي، لاعبة الزمالك الحالية والأهلي سابقًا، كما قالت، بل إن مريم واللاعبات الأخريات اللاتي رحلن عن الأهلي هناك قرار بإجماع مجلس الإدارة بعدم عودتهن نهائيًا بسبب طريقة رحيلهن عن النادي.
واختتم تصريحاته: "كما لم يحدث أن تواصل معنا أحد لعودة اللاعبات، ونتمنى لهن التوفيق في فريقهن الزمالك".