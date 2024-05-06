عضو مجلس إدارة الأهلي يرد على لاعبة الزمالك

حرص خالد مرتجي، أمين الصندوق بالنادي الأهلي المصري، الرد على مريم متولي، لاعبة الزمالك الحالية والأهلي سابقًا، والتي قالت في تصريحاتها مؤخرا بأن أعضاء مجلس النادي الأحمر توصلوا معها وبعض زميلتها لإقناعهن بالعودة لصفوف الفريق.

وفازت طائرة الزمالك "سيدات" على الأهلي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما في نهائي بطولة أفريقيا للأندية، مساء السبت.

وحقق الفريق الأبيض اللقب الثاني في تاريخه، والثاني أيضا على التوالي، ليتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية، المقررة بالصين هذا العام.

وقالت اللاعبة: "أنا لم أستفسر عن إمكانية عودتي للأهلي مرة أخرى، بل على العكس الأهلي هو من يحاول الاتصال بنا ويحاول أن يوقعنا ويرجعنا ولكننا على قلب رجل واحد".

وأضافت: "مكالمات في وسط الموسم تُشتت اللاعبات ونحن أغلقنا هذا الموضوع، كان هناك أعضاء من مجلس إدارة الأهلي يتحدثون معنا من أجل عودتنا للنادي، وسط الموسم، ولن أستطيح البوح باسم أحد بالطبع".