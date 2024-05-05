مكالمة نصف الموسم.. اتهام خطير من لاعبة الزمالك لإدارة الأهلي المصري (فيديو)
كشفت مريم متولي، لاعبة فريق طائرة الزمالك، حقيقة التقارير التي تحدثت عن رغبتها ورغبة بعض زميلتها في العودة لصفوف الأهلي الفترة الماضية.
وفازت طائرة الزمالك "سيدات" على الأهلي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما في نهائي بطولة أفريقيا للأندية، مساء السبت.
وحقق الفريق الأبيض اللقب الثاني في تاريخه، والثاني أيضا على التوالي، ليتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية، المقررة بالصين هذا العام.
وقالت مريم متولي في تصريحات تلفزيونية: "الحمد لله أننا استطعنا التتويج باللقب؛ لأن هذه البطولة تُساوي البطولات الثلاث السابقة، وإن شاء الله نبني عليها الفترة المقبلة".
وأضافت: "تعرضنا لضغط شديد، لعبنا في مقر النادي الأهلي ووسط جماهيره، ونحن أيضًا كان لدينا جمهور حاضر يدعمنا، والمباراة كانت صعبة".
وتابعت: "اجتهدنا بعد كأس مصر، وعودة الكابتن أحمد فتحي المدير الفني أعطتنا الدفعة، من الممكن أن نكون خذلنا النادي الفترة الماضية، لكن هذه البطولة تزيل أي شيء، حدث لنا أكثر من عائق خلال الموسم، وهي أمور داخلية لكننا تماسكنا وحصلنا على البطولة".
وبسؤالها عن شعورها بعد الفوز على فريقها السابق: "كان ضغطا كبيرا وليس طبيعيًا، جمهور كان يدعمني والآن ضدي، لكن جمهور الزمالك كان يدعمنا، ونحن خلال اللقاء لم نكن نسمع أحدا كنا نركز في تحقيق الفوز".
وأردفت: "التتويج باللقب يمثل لي فخرا كبيرا جدًا، أن نرفع بطولة وسط كل البطولات التي خسرها النادي كان أمرا مهما، الإدارة لا تضع علينا أي ضغوطات وتدعمنا دائمًا".
وعن التقارير التي ترددت بشأن استفسارات بعض لاعبات الزمالك من أجل عودتهن للأهلي مرة أخرى، شددت: "كل ما تردد كذب ومن يملك أي إثبات أريده أن يعلنه، أنا لم أستفسر عن إمكانية عودتي للأهلي مرة أخرى، بل على العكس الأهلي هو من يحاول الاتصال بنا ويحاول أن يوقعنا ويرجعنا ولكننا على قلب رجل واحد".
واختتمت: "مكالمات في وسط الموسم تُشتت اللاعبات ونحن أغلقنا هذا الموضوع، كان هناك أعضاء من مجلس إدارة الأهلي يتحدثون معنا من أجل عودتنا للنادي، وسط الموسم، ولن أستطيح البوح باسم أحد بالطبع".