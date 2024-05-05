مكالمة نصف الموسم.. اتهام خطير من لاعبة الزمالك لإدارة الأهلي المصري (فيديو)

كشفت مريم متولي، لاعبة فريق طائرة الزمالك، حقيقة التقارير التي تحدثت عن رغبتها ورغبة بعض زميلتها في العودة لصفوف الأهلي الفترة الماضية.

وفازت طائرة الزمالك "سيدات" على الأهلي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما في نهائي بطولة أفريقيا للأندية، مساء السبت.

وحقق الفريق الأبيض اللقب الثاني في تاريخه، والثاني أيضا على التوالي، ليتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية، المقررة بالصين هذا العام.

وقالت مريم متولي في تصريحات تلفزيونية: "الحمد لله أننا استطعنا التتويج باللقب؛ لأن هذه البطولة تُساوي البطولات الثلاث السابقة، وإن شاء الله نبني عليها الفترة المقبلة".

وأضافت: "تعرضنا لضغط شديد، لعبنا في مقر النادي الأهلي ووسط جماهيره، ونحن أيضًا كان لدينا جمهور حاضر يدعمنا، والمباراة كانت صعبة".