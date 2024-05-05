سيدات الزمالك يتوجن ببطولة أفريقيا للطائرة على حساب الأهلي
توج فريق الزمالك ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة للسيدات بعد الفوز على الأهلي بنتيجة (2/3)، في المواجهة الماراثونية التي جمعت الفريقين، مساء السبت.
واستضاف النادي الأهلي بمقره بالجزيرة منافسات البطولة.
جاء الشوط الأول ماراثونيًا بين الفريقين حتى نجحت سيدات الأهلي في حصد الفوز بنتيجة 29-27، وحسم الشوط الأول.
عادت سيدات الزمالك في الشوط الثاني محققات الفوز بنتيجة 25-18 قبل أن تحقق سيدات الأهلي الفوز في الشوط الثالث بسهولة بالغة بالفوز 25-13 ليتقدم الفريق بشوطين مقابل شوط واحد.
ونجحت سيدات الزمالك في العودة بالشوط الرابع بنتيجة 25-21 وتتجه المباراة لشوط فاصل.
بدأت سيدات الزمالك الشوط بالتفوق 4-0 قبل بداية عودة الزمالك حتى نجح الأهلي في التعادل 4-4، ليتواصل الصراع بين الفريقين نقطة بنقطة حتى حسم الفريق الأبيض 15-12 في الشوط الخامس.
كان فريق سيدات طائرة الأهلي قد فاز على الأنابيب الكيني في نصف نهائي البطولة الأفريقية بنتيجة 3-1.
وتأهل الزمالك بعد فوزه على البنك التجاري الكيني بنتيجة 3- 1، في المباراة التي جمعتهما، يوم الجمعة.
وتأهل الزمالك إلى نهائيات كأس العالم للأندية 2024 للكرة الطائرة سيدات بالصين من 17-22 ديسمبر المقبل، ليكون أول فريق مصري يشارك في البطولة.
وحصد الأهلي لقب البطولة 10 مرات، وهو الأكثر تتويجا باللقب وكانت آخر مرة توج باللقب في 2019.
بينما توج الزمالك باللقب للمرة الثانية على التوالي.