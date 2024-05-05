سيدات الزمالك يتوجن ببطولة أفريقيا للطائرة على حساب الأهلي

توج فريق الزمالك ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة للسيدات بعد الفوز على الأهلي بنتيجة (2/3)، في المواجهة الماراثونية التي جمعت الفريقين، مساء السبت.

واستضاف النادي الأهلي بمقره بالجزيرة منافسات البطولة.

جاء الشوط الأول ماراثونيًا بين الفريقين حتى نجحت سيدات الأهلي في حصد الفوز بنتيجة 29-27، وحسم الشوط الأول.

عادت سيدات الزمالك في الشوط الثاني محققات الفوز بنتيجة 25-18 قبل أن تحقق سيدات الأهلي الفوز في الشوط الثالث بسهولة بالغة بالفوز 25-13 ليتقدم الفريق بشوطين مقابل شوط واحد.

ونجحت سيدات الزمالك في العودة بالشوط الرابع بنتيجة 25-21 وتتجه المباراة لشوط فاصل.

بدأت سيدات الزمالك الشوط بالتفوق 4-0 قبل بداية عودة الزمالك حتى نجح الأهلي في التعادل 4-4، ليتواصل الصراع بين الفريقين نقطة بنقطة حتى حسم الفريق الأبيض 15-12 في الشوط الخامس.

كان فريق سيدات طائرة الأهلي قد فاز على الأنابيب الكيني في نصف نهائي البطولة الأفريقية بنتيجة 3-1.

وتأهل الزمالك بعد فوزه على البنك التجاري الكيني بنتيجة 3- 1، في المباراة التي جمعتهما، يوم الجمعة.