تشابي ألونسو: سيظل "موسم حلم" ليفركوزن في الأذهان لفترة طويلة
قال تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن الألماني، إن فوز فريقه بثنائية الدوري والكأس المحليين كان نتيجة لاستمرار اللاعبين في الثقة في الفريق طوال الموسم الذي تحول إلى حلم.
وأضاف ليفركوزن لقب كأس ألمانيا إلى الدوري بفوزه 1-صفر على كايزرسلاوترن المنافس في دوري الدرجة الثانية.
وقال ألونسو: "في النهاية، الفوز بهذه الطريقة يعني أننا أظهرنا الروح، وقاتلنا من أجل جماهير النادي. إنه نجاح كبير أن نفوز بالثنائية. سنتذكر ذلك في المستقبل".
وخسر ليفركوزن مباراة واحدة فقط بين 53 مباراة في كافة المسابقات هذا الموسم، وجاءت هزيمته الوحيدة في نهائي الدوري الأوروبي يوم الأربعاء الماضي أمام أتلانتا الإيطالي.
ومع ذلك، فقد استعاد عافيته أمس السبت ورغم لعبه بعشرة لاعبين لأكثر من نصف زمن المباراة، إلا أنه انتزع الفوز بفضل هدف غرانيت تشاكا في الدقيقة 16.
وأضاف المدرب الإسباني: "أهم شيء هو ثقة في الفريق، كانوا مستعدين للمنافسة بعشرة لاعبين وأنا فخور بذلك. احتاج إلى وقت لتقبل ما حدث هذا الموسم. لقد كان موسما رائعا والاحتفال باليوم الأخير بهذا الشكل هنا هو أمر مميز".