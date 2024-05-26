تشابي ألونسو: سيظل "موسم حلم" ليفركوزن في الأذهان لفترة طويلة

قال تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن الألماني، إن فوز فريقه بثنائية الدوري والكأس المحليين كان نتيجة لاستمرار اللاعبين في الثقة في الفريق طوال الموسم الذي تحول إلى حلم.

وأضاف ليفركوزن لقب كأس ألمانيا إلى الدوري بفوزه 1-صفر على كايزرسلاوترن المنافس في دوري الدرجة الثانية.

وقال ألونسو: "في النهاية، الفوز بهذه الطريقة يعني أننا أظهرنا الروح، وقاتلنا من أجل جماهير النادي. إنه نجاح كبير أن نفوز بالثنائية. سنتذكر ذلك في المستقبل".