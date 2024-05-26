موسم تاريخي.. باير ليفركوزن يحرز كأس ألمانيا ويحقق الثنائية (فيديو)
أكمل باير ليفركوزن موسمه التاريخي بتتويجه بلقب كأس ألمانيا عقب تغلبه مساء اليوم السبت على حساب كايزر سلاوترن بنتيجة 1-0، في اللقاء النهائي الذي أقيم على ملعب (برلين) الأولمبي.
سجل هدف باير ليفركوزن غرانيت تشاكا لاعب الوسط المخضرم الذي دافع عن ألوان آرسنال الإنجليزي لسنوات.
وأحرز ليفركوزن هدفه في الدقيقة 17 من عمر المباراة التي شهدت حالة طرد من نصيب لاعب ليفركوزن أوديلون كوسونو في الدقيقة 44.
وحقق ليفركوزن الثنائية المحلية لأول مرة في تاريخه بعد التتويج بلقب الدوري الألماني هذا الموسم بقيادة مديره الفني الإسباني تشابي ألونسو.
ونجح ليفركوزن في استعادة لقب كأس ألمانيا بعد غياب طويل منذ نسخة 1992 – 1993.
وخسر ليفركوزن مؤخرًا لقب الدوري الأوروبي على يد أتالانتا الإيطالي بعد الخسارة بنتيجة 0-3 يوم الأربعاء الماضي.
وكان ليفركوزن على بُعد إنجاز تاريخي بحصد الثلاثية لولا خسارته لقب الدوري الأوروبي هذا الموسم.
وارتبط اسم تشابي ألونسو مدرب ليفركوزن بالرحيل إلى تدريب فريقه السابق كلاعب ريال مدريد الإسباني في العام المقبل خاصة بعد تألقه بشكل لافت مع الفريق الألماني.