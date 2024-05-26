موسم تاريخي.. باير ليفركوزن يحرز كأس ألمانيا ويحقق الثنائية (فيديو)

أكمل باير ليفركوزن موسمه التاريخي بتتويجه بلقب كأس ألمانيا عقب تغلبه مساء اليوم السبت على حساب كايزر سلاوترن بنتيجة 1-0، في اللقاء النهائي الذي أقيم على ملعب (برلين) الأولمبي.

سجل هدف باير ليفركوزن غرانيت تشاكا لاعب الوسط المخضرم الذي دافع عن ألوان آرسنال الإنجليزي لسنوات.

وأحرز ليفركوزن هدفه في الدقيقة 17 من عمر المباراة التي شهدت حالة طرد من نصيب لاعب ليفركوزن أوديلون كوسونو في الدقيقة 44.