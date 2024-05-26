بعد إغراءات الدوري السعودي.. ليفربول يحدد بديل محمد صلاح

وألمح صلاح لبقائه مع ليفربول في الموسم المقبل بينما كشفت تقارير صحفية عن رغبة النجم المصري في الرحيل عقب نهاية عقده مع الريدز للدوري السعودي.

في الوقت الذي ترغب إدارة ليفربول بضم لاعب بديل لصلاح في ظل غموض مستقبل الأخير بخلاف تخطيه 30 عامًا.