بعد إغراءات الدوري السعودي.. ليفربول يحدد بديل محمد صلاح
حدد نادي ليفربول الإنجليزي اللاعب المرشح لتعويض الدولي المصري محمد صلاح مع اقتراب عقده من النهاية مع الريدز في صيف 2025.
وتلقى صلاح عدة عروض مغرية للرحيل إلى دوري روشن السعودي ولكن الصفقة تأجلت في بداية الموسم الحالي.
وألمح صلاح لبقائه مع ليفربول في الموسم المقبل بينما كشفت تقارير صحفية عن رغبة النجم المصري في الرحيل عقب نهاية عقده مع الريدز للدوري السعودي.
في الوقت الذي ترغب إدارة ليفربول بضم لاعب بديل لصلاح في ظل غموض مستقبل الأخير بخلاف تخطيه 30 عامًا.
وكشف موقع (football insider) عن متابعة جادة من مسؤولي ليفربول للاعب البلجيكي الصاعد يوهان باكايوكو جناح آيندهوفن الهولندي تمهيدًا للتعاقد معه.
وجاء ترشيح باكايوكو من جانب أرني سلوت المدير الفني الجديد للريدز الذي تابع اللاعب حين كان مدربًا في المواسم الأخيرة لفريق فينورد الهولندي.
ودخل باكايوكو حسابات فريق توتنهام الإنجليزي من قبل ولكن الصفقة لم تكتمل في بداية الموسم.
وشارك باكايوكو صاحب الـ 21 عامًا، مع فريقه هذا الموسم في 48 مباراة وسجل 14 هدفًا، وصنع 14 لزملائه.