مفاجأة.. النصر السعودي ينقض على جناح ليفربول

أكدت تقارير إخبارية سعودية أن مسؤولي نادي النصر أبدوا رغبة جادة في التعاقد مع الكولومبي لويس دياز الجناح السريع لفريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورغم أن عقد المهاجم الدولي الكولومبي مع ليفربول ينتهي في يونيو 2027، إلا أن إمكانية انتقاله إلى النصر تظل أحد الخيارات المطروحة خصوصا أن الفريق يسعى لتعزيز صفوفه بصفقة ضخمة في ضوء فشله الموسم الحالي في إحراز لقب دوري روشن للمحترفين، وفي الذهاب بعيدا في دوري أبطال آسيا، فيما لا يزال بالإمكان إنقاذ موسمه عندما يخوض أواخر شهر ماي الجاري نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال.

وفي أبريل الماضي، ترددت تقارير إخبارية محلية تفيد أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف النصر طلب من إدارة النادي التعاقد مع الكولومبي صاحب الـ27 عاما والبرتغالي برناردو سيلفا، لاعب وسط مانشستر سيتي وذلك إذا ما أرادوا المنافسة على البطولات المحلية والقارية في موسم 2024 ـ 2025.