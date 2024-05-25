مفاجأة.. النصر السعودي ينقض على جناح ليفربول
أكدت تقارير إخبارية سعودية أن مسؤولي نادي النصر أبدوا رغبة جادة في التعاقد مع الكولومبي لويس دياز الجناح السريع لفريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ورغم أن عقد المهاجم الدولي الكولومبي مع ليفربول ينتهي في يونيو 2027، إلا أن إمكانية انتقاله إلى النصر تظل أحد الخيارات المطروحة خصوصا أن الفريق يسعى لتعزيز صفوفه بصفقة ضخمة في ضوء فشله الموسم الحالي في إحراز لقب دوري روشن للمحترفين، وفي الذهاب بعيدا في دوري أبطال آسيا، فيما لا يزال بالإمكان إنقاذ موسمه عندما يخوض أواخر شهر ماي الجاري نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال.
وفي أبريل الماضي، ترددت تقارير إخبارية محلية تفيد أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف النصر طلب من إدارة النادي التعاقد مع الكولومبي صاحب الـ27 عاما والبرتغالي برناردو سيلفا، لاعب وسط مانشستر سيتي وذلك إذا ما أرادوا المنافسة على البطولات المحلية والقارية في موسم 2024 ـ 2025.
وقالت بعض المصادر إن النصر السعودي مستعد لدفع 100 مليون يورو مقابل التعاقد مع دياز، رغم أن قرار خروج اللاعب الكولومبي سيكون رهين قرار المدرب الجديد للريدز، الهولندي أرني سلوت.
ويعد دياز، الذي حل في ملعب "أنفيلد" في صيف 2022 قادما من بورتو، أكثر لاعبي ليفربول حضورا خلال الموسم الحالي إذ خاض إجمالا 48 مباراة في الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية والدوري الاوروبي وسجل خلالها 9 أهداف كما صنع 5 أهداف أخرى.