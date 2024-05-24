رونالدو يطالب أسطورة ريال مدريد بالانضمام إلى النصر السعودي

كشف خوسيه فيليكس دياز رئيس تحرير صحيفة ماركا الإسبانية عن مطالبة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي لزميل سابق له في ريال مدريد الانضمام إليه.

وحسب دياز، فإن رونالدو تواصل شخصيا مع النجم البرازيلي كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد من أجل الانضمام إلى النصر.

ووفقا لدياز في تصريحات لبرنامج "دورينا غير"، فإن رونالدو قال لكاسيميرو "الفريق في حاجة لك".

وبات من المؤكد خروج كاسميرو من مانشستر يونايتد بنهاية الموسم بسبب المستويات المتواضعة التي يقدمها.

وتأتي تصريحات دياز في وقت أكدت فيه تقارير أخرى تخلي النصر عن فكرة ضم كاسيميرو بسبب رغبته إدارة النادي في ضم نجوم أصغر سنا.

وحسب تصريحات رسمبة من النادي السعودي فإن هناك خطط للتعاقد مع 3 صفقات فقط هذا الصيف.

ولعب رونالدو وكاسيميرو معا لسنوات في ريال مدريد.