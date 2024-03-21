الزمالك يكذب حسام حسن

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، قال في مؤتمر صحفي إنه فوجئ بإصابة مصطفى شلبي بعد انضمامه للمعسكر، رغم مشاركته مع الزمالك في الدوري، وبالتالي فإن اللاعب ليس جاهزا بنسبة 100%، ويخضع لتدريبات تأهيلية.

ورد عبدالواحد السيد على تصريحات حسام حسن، مؤكدًا أن حسام كان يعلم بإصابة مصطفى شلبي قبل انضمامه للمعسكر.

وقال عبدالواحد في تصريحات عبر الموقع الرسمي لنادي المالك: "بعدما تم استدعاء مصطفى شلبي من منتخب مصر تم إخطار الجهاز الفني للفراعنة بأن اللاعب يعاني من حالة إجهاد ويحتاج لفترة راحة لمدة يومين فقط".

وأضاف مدير الكرة بنادي الزمالك: "حدث تواصل بين الجهاز الطبي للزمالك ونظيره بالمنتخب ليوافق الجهاز الفني للمنتخب في النهاية على ضم مصطفى شلبي للمعسكر".