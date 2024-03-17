سبب انفعال حسام حسن على محمد عبدالمنعم في تدريب منتخب مصر

وتلعب مصر أمام نيوزيلندا في قبل نهائي بطولة ودية، يوم 22 مارس، في أولى مباريات الفريق بقيادة حسام حسن بينما تلعب تونس مع كرواتيا في اليوم ذاته.

وكان من المقرر أن تقام البطولة في الإمارات بمشاركة المنتخبات الأربعة قبل أن يعلن الاتحاد المصري، الأربعاء الماضي، استضافتها.

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث، يوم 25 مارس، على أن يقام النهائي في اليوم التالي.

وتولَّى حسن الهداف التاريخي لمنتخب بلاده تدريب مصر خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا بعد الخروج من دور الستة عشر لكأس الأمم الأفريقية بعد الخسارة في دور الستة عشر بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية.

ويخوض منتخب مصر مباراتين أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في يونيو/ حزيران المقبل، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وتتصدر مصر مجموعتها في تصفيات كأس العالم 2026 بست نقاط من انتصارين، ويتأهل صاحب المركز الأول مباشرة إلى النهائيات التي تقام في الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك.