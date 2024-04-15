سر مغامرة مارسيل كولر أمام الزمالك
كشفت تقارير إعلامية عن سر المغامرة التي قام بها السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، بإراحته بعض العناصر المهمة لفريقه قبل مواجهة غريمه التقليدي، الزمالك، مساء اليوم الإثنين، في قمة الدوري المصري الممتاز.
ويحتل الأهلي المرتبة التاسعة في جدول ترتيب الدوري المصري بـ21 نقطة من 10 مباريات، في الوقت الذي يظهر خلاله الزمالك في المركز الثاني عشر بـ18 نقطة من 12 مباراة.
ويغيب عن قائمة الأهلي، كل من بيرسي تاو، ومروان عطية، ومحمد الشناوي، وإمام عاشور، وآليو ديانغ، وحسين الشحات، وياسر إبراهيم بسبب الإصابة وعدم الجاهزية البدنية، فيما فضل كولر استبعاد اللاعبين كريم فؤاد وخالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي كريستو وحمزة علاء لأسباب فنية.
وقال الإعلامي الرياضي سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية: "بعض الجماهير انتقدت كولر بسبب إراحته بعض اللاعبين نظرًا للإجهاد لأن لديه مباراة مهمة مقبلة ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا".
وأضاف: "الجمهور يجب أن يعرف أمرًا مهمًّا عن المدرب السويسري أن مواجهة الزمالك في النهاية هو لقاء بـ3 نقاط ويستطيع أن يعوّض في بطولة الدوري خلال المواجهات المقبلة، ولكن المباراة المقبلة بدوري الأبطال أكثر أهمية وأعتقد أنه سيستمر في مدرسة التدوير بين لاعبيه، والمدرب الأجنبي الذي يريد حصد كل البطولات لن يحسب الأمور بنفس نظرة الجمهور، ومن المؤكد أننا سنشاهد في النهاية مباراة قمة بين فريقي الأهلي والزمالك".
ويسافر الأهلي إلى الكونغو عقب القمة من أجل مواجهة مازيمبي يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وتأهل الأهلي لنصف النهائي بعدما تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف، والفوز إيابًا بهدفين دون رد باستاد القاهرة.
فيما بلغ مازيمبي نصف النهائي بعدما تخطى عقبة بترو أتلتيكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا دون أهداف، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.