سر مغامرة مارسيل كولر أمام الزمالك

كشفت تقارير إعلامية عن سر المغامرة التي قام بها السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، بإراحته بعض العناصر المهمة لفريقه قبل مواجهة غريمه التقليدي، الزمالك، مساء اليوم الإثنين، في قمة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المرتبة التاسعة في جدول ترتيب الدوري المصري بـ21 نقطة من 10 مباريات، في الوقت الذي يظهر خلاله الزمالك في المركز الثاني عشر بـ18 نقطة من 12 مباراة.

ويغيب عن قائمة الأهلي، كل من بيرسي تاو، ومروان عطية، ومحمد الشناوي، وإمام عاشور، وآليو ديانغ، وحسين الشحات، وياسر إبراهيم بسبب الإصابة وعدم الجاهزية البدنية، فيما فضل كولر استبعاد اللاعبين كريم فؤاد وخالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي كريستو وحمزة علاء لأسباب فنية.