رضا عبد العال لـ"إرم نيوز": الزمالك أقرب للفوز على الأهلي لهذه الأسباب

تحدث رضا عبد العال، نجم الزمالك والأهلي السابق، عن توقعاته بشأن مباراة قمة الدوري المصري، مؤكدا أن الزمالك الأقرب للفوز.

ويستعد الأهلي، لخوض مباراة قوية ومرتقبة ينتظرها عشاق كرة القدم، أمام غريمة التقليدي الزمالك، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك، على أرضية استاد القاهرة الدولي، في إطار مؤجلات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري المصري.

وقال رضا عبد العال في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن الحالة النفسية للاعبي الزمالك أفضل والأداء العام أيضا أفضل كثيرا من الأهلي.