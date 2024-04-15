رضا عبد العال لـ"إرم نيوز": الزمالك أقرب للفوز على الأهلي لهذه الأسباب
تحدث رضا عبد العال، نجم الزمالك والأهلي السابق، عن توقعاته بشأن مباراة قمة الدوري المصري، مؤكدا أن الزمالك الأقرب للفوز.
ويستعد الأهلي، لخوض مباراة قوية ومرتقبة ينتظرها عشاق كرة القدم، أمام غريمة التقليدي الزمالك، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.
ويلتقي الأهلي مع الزمالك، على أرضية استاد القاهرة الدولي، في إطار مؤجلات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري المصري.
وقال رضا عبد العال في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن الحالة النفسية للاعبي الزمالك أفضل والأداء العام أيضا أفضل كثيرا من الأهلي.
وأضاف: "غوميز، المدير الفني للزمالك، استطاع وضع يده على كل نقاط القوة والضعف والتشكيل الأمثل لفريقه".
وتابع: "في نهائي كأس مصر الزمالك كان الأفضل في المباراة، ولكن الأهلي خطف اللقاء لذلك غوميز تعلم الدرس، وأعتقد أنه لن يقع في هذا الخطأ مرة أخرى".
وأوضح: "مارسل كولر، مدرب الأهلي، بدأت تظهر عليه علامات التراجع على مستوى الأداء والنتائج، وغياب أكثر من لاعب مهم عن الفريق كشف شخصيته الضعيفة، وفي حال الاعتماد على الفرنسي موديست في الهجوم سيخسر الأهلي المباراة".
سمير كمونة
من جانبه، تحدث سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، عن توقعاته للقاء، قائلا إن "كولر مدرب مميز ويستطيع هزيمة الزمالك بأقل مجهود، حتى إن كان الزمالك أفضل في الفترة الأخيرة".
وقال كمونة في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إنه يخشى على الأهلي من تألق أحمد حمدي وناصر ماهر، ثنائي الزمالك، خاصة وأن لديهما الدافع لإثبات الذات ضد فريقهما السابق.
وأشار: "الأهلي يعاني من غيابات مهمة أبرزها إمام عاشور، ومروان عطية، وعلي معلول، وربما نشاهد تراجعا في الأداء ببداية المباراة، ولكن الأهلي سيتأقلم خلال اللقاء بأي لاعب في الملعب".
وأوضح: "غوميز نجح في تجانس اللاعبين الجدد في أسرع وقت وهذا يمنح قوة كبيرة للزمالك وأفضلية عن الأهلي في اللقاء، ولكن الفريق الأحمر يعرف كيف يلعب هذه المباريات جيدا والفوز بأقل مجهود".
وأكد أنه يتوقع فوز الأهلي بهدفين على الزمالك، وتألق الثنائي موديست وطاهر محمد طاهر.
ويحتل الأهلي المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، برصيد 21 نقطة، فيما يتواجد الزمالك في المركز الثاني عشر، ولديه 18 نقطة.
ويدخل الأهلي مباراته بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز على الزمالك في القمة السابقة بنهائي بطولة كأس مصر منذ أسابيع قليلة، والفوز على زد في مسابقة الدوري الخميس الماضي.
على الجانب الآخر، يسعى الزمالك للفوز بالمباراة من أجل استكمال سلسلة انتصاراته، بعدما فاز في مباراته الأخيرة على نظيره الاتحاد السكندري بثلاثية دون رد.