بتدخل خارجي.. الزمالك يقترب من تجديد عقد زيزو

وقال مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن مجلس الإدارة عقد جلسة مع زيزو بحضور أحد رجال الأعمال المحبين للنادي للاتفاق على تجديد تعاقده.

وأضاف: "زيزو وافق على تجديد تعاقده وسيحصل في الموسم على 30 مليون جنيه، بالإضافة إلى بعض الامتيازات الخاصة تضاف إلى العقد".

وتابع: "زيزو سيجدد لمدة 3 سنوات مقبلة بداية من الموسم المقبل بالإضافة إلى الموسم المتبقي في عقده".

واختتم: "زيزو مستمر في الزمالك لمدة 4 سنوات مقبلة".