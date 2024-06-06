بتدخل خارجي.. الزمالك يقترب من تجديد عقد زيزو
اقترب نادي الزمالك المصري، من تجديد تعاقد نجمه الأول، أحمد مصطفى "زيزو" مع الفريق في الفترة المقبلة، بسيولة مالية خارج خزينة النادي.
وقال مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن مجلس الإدارة عقد جلسة مع زيزو بحضور أحد رجال الأعمال المحبين للنادي للاتفاق على تجديد تعاقده.
وأضاف: "زيزو وافق على تجديد تعاقده وسيحصل في الموسم على 30 مليون جنيه، بالإضافة إلى بعض الامتيازات الخاصة تضاف إلى العقد".
وتابع: "زيزو سيجدد لمدة 3 سنوات مقبلة بداية من الموسم المقبل بالإضافة إلى الموسم المتبقي في عقده".
واختتم: "زيزو مستمر في الزمالك لمدة 4 سنوات مقبلة".
كان مسؤولو نادي الزمالك، بدؤوا المفاوضات مع "زيزو"، لتجديد عقده مع القلعة البيضاء، الذي ينتهي الموسم المقبل، خاصة أن اللاعب من حقه التوقيع لأي نادٍ، بداية من يناير 2025، دون الرجوع لإدارة ناديه.
وفي وقت سابق، خرج حسين لبيب، رئيس الزمالك، بتصريحات تليفزيونية، قائلًا: "أحمد سيد زيزو ومحمد عواد، ثنائي زملكاوي أكثر من أي شخص آخر، ومن الآخر عواد وزيزو، مستمران مع الفريق، لتحقيق المزيد من النجاحات لهما وللنادي".