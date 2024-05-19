زيزو يبكي بعد قيادة الزمالك للتتويج بلقب الكونفدرالية (فيديو)
دخل أحمد سيد (زيزو) ، لاعب الزمالك المصري ، في نوبة بكاء عقب التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية مع الفريق الأبيض مساء اليوم الأحد.
وفاز الزمالك على نهضة بركان المغربي بنتيجة 1-0 على استاد القاهرة في جولة الإياب للدور النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وتُوج الزمالك باللقب بفضل قاعدة التسجيل خارج الأرض بعدما خسر لقاء الذهاب أمام نهضة بركان بنتيجة 1-2 في المغرب يوم الأحد الماضي.
وبكى "زيزو" بحرارة عقب التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية قبل أن يذهب للاحتفال مع الجماهير.
ودخل عبد الواحد السيد مدير الكرة في بكاء حار أيضًا، بينما احتفل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك مع الجماهير.
وحصل التونسي حمزة المثلوثي لاعب الزمالك على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد تألقه في لقاء الإياب بشكل لافت.
واحتفلت جماهير الزمالك بهتافات قوية للقائد محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الفريق الأبيض الذي غاب عن المباراة النهائية للإصابة.
وتعرض أحمد حمدي لاعب الوسط للإصابة بعد تسجيله هدف الفوز في لقاء الإياب الذي قاد الفريق الأبيض للتتويج باللقب.
وظهر حمدي مصابًا أثناء احتفالات التتويج مع الزمالك عقب المباراة، كما حرص التونسي سيف الدين الجزيري وشيكابالا على اصطحاب نجليهما في احتفالات الفوز بالكونفدرالية.
ونجح الزمالك في تحقيق لقب الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2018 – 2019.