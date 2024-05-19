زيزو يبكي بعد قيادة الزمالك للتتويج بلقب الكونفدرالية (فيديو)

دخل أحمد سيد (زيزو) ، لاعب الزمالك المصري ، في نوبة بكاء عقب التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية مع الفريق الأبيض مساء اليوم الأحد.

وفاز الزمالك على نهضة بركان المغربي بنتيجة 1-0 على استاد القاهرة في جولة الإياب للدور النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتُوج الزمالك باللقب بفضل قاعدة التسجيل خارج الأرض بعدما خسر لقاء الذهاب أمام نهضة بركان بنتيجة 1-2 في المغرب يوم الأحد الماضي.