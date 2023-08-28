تقرير: نادي الاتحاد يستعد لتقديم عرض بقيمة 150 مليون يورو من أجل ضم محمد صلاح

كشف الإعلامي الرياضي بشبكة "سي بي إس"، جيمس بينغ، أن نادي الاتحاد السعودي يستعد لتقديم عرض جديد مغرٍ لمسؤولي ليفربول من أجل الموافقة على رحيل محمد صلاح، نجم الفريق، في الميركاتو الجاري.

وقال جيمس بينغ، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الإثنين: "الاتحاد يستعد لتقديم عرض جديد بقيمة 150 مليون يورو لنادي ليفربول، وتقديم راتب أيضًا لمحمد صلاح يوازي ما يحصل عليه الثنائي كريستيانو رونالدو ونيمار، نجما النصر والهلال".