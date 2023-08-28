تقرير: نادي الاتحاد يستعد لتقديم عرض بقيمة 150 مليون يورو من أجل ضم محمد صلاح
كشف الإعلامي الرياضي بشبكة "سي بي إس"، جيمس بينغ، أن نادي الاتحاد السعودي يستعد لتقديم عرض جديد مغرٍ لمسؤولي ليفربول من أجل الموافقة على رحيل محمد صلاح، نجم الفريق، في الميركاتو الجاري.
وقال جيمس بينغ، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الإثنين: "الاتحاد يستعد لتقديم عرض جديد بقيمة 150 مليون يورو لنادي ليفربول، وتقديم راتب أيضًا لمحمد صلاح يوازي ما يحصل عليه الثنائي كريستيانو رونالدو ونيمار، نجما النصر والهلال".
وأوضح: "سيحصل ليفربول على 100 مليون يورو مضمونة بالإضافة إلى 50 مليون أخرى كإضافات".
وكان يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أصر على موقفه بعدم التفريط في صلاح، قائلًا، أمس: "الجميع يتحدث عن محمد صلاح؟ لا، ليس الجميع. أرجوك لا تستخدم صيغة الجمع لأننا في الفريق لا نتحدث عن الأمر، لم يأتِ أي أحد إلي ليستشيرني عن هذا الأمر من الأساس، لذلك فلا تقل الجميع يتحدث".
وكانت القنوات الرياضية السعودية ذكرت نقلًا عن مصادر أن صلاح سيخوض مباراته الأخيرة مع ليفربول ضد نيوكاسل، بعد ذلك سيسافر إلى دبي لإجراء الكشف الطبي تمهيدًا لإتمام الانتقال إلى الاتحاد.
ويرتبط صلاح بتعاقد مع ليفربول لمدة موسمين مقبلين.
وتوج النجم المصري مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، وجائزة هداف الدوري 3 مرات.