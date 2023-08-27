كلوب مجددا: محمد صلاح باقٍ مع ليفربول 100%

تأكيد كلوب

وقال كلوب، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "هناك الكثير مما يحدث حولنا ولكن هذا كل شيء، هناك تكهنات وأعتقد أن هذا أمر طبيعي تمامًا في هذه اللحظة."

وقال كلوب: "صلاح لاعب ذو خبرة كبيرة وملتزم معنا بنسبة 100%، لا، أنا لا أقلق بشأن ذلك لأكون صادقًا".

وبحسب "سكاي سبورتس"، فقد حصل ليفربول على 50 مليون يورو من أندية الدوري السعودي، بانتقال فابينيو وجوردان هندرسون إلى الاتحاد والاتفاق على الترتيب.

وسئل كلوب عن محمد صلاح بعد مباراة ليفربول ونيوكاسل، وقال: "لم يتحدث أحد معي عن محمد صلاح، لم يحدث شيء بخصوص محمد صلاح، لا تقولوا لي الكل يتحدث عنه ولا تكتبوا بصيغة الجمع، لم يحدث شيء".