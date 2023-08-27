كلوب مجددا: محمد صلاح باقٍ مع ليفربول 100%
جدد المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، على أن النجم المصري محمد صلاح باق مع ليفربول بنسبة 100%.
وكانت القنوات الرياضية السعودية قد كشفت أن محمد صلاح يقترب بقوة من الانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي.
وأوضحت أن مواجهة نيوكاسل هي الأخيرة لصلاح مع ليفربول، وأنه سيتوجه بعد المباراة إلى دبي لإجراء الكشف الطبي تمهيدًا للانتقال إلى الاتحاد.
وجدد صلاح، البالغ من العمر 31 عاما، عقده مع ليفربول في 2022 وينتهي العقد الحالي في 2025.
تأكيد كلوب
وقال كلوب، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "هناك الكثير مما يحدث حولنا ولكن هذا كل شيء، هناك تكهنات وأعتقد أن هذا أمر طبيعي تمامًا في هذه اللحظة."
وقال كلوب: "صلاح لاعب ذو خبرة كبيرة وملتزم معنا بنسبة 100%، لا، أنا لا أقلق بشأن ذلك لأكون صادقًا".
وبحسب "سكاي سبورتس"، فقد حصل ليفربول على 50 مليون يورو من أندية الدوري السعودي، بانتقال فابينيو وجوردان هندرسون إلى الاتحاد والاتفاق على الترتيب.
وسئل كلوب عن محمد صلاح بعد مباراة ليفربول ونيوكاسل، وقال: "لم يتحدث أحد معي عن محمد صلاح، لم يحدث شيء بخصوص محمد صلاح، لا تقولوا لي الكل يتحدث عنه ولا تكتبوا بصيغة الجمع، لم يحدث شيء".
وانتقل محمد صلاح من روما إلى ليفربول في 2017 مقابل 42 مليون يورو، وسجل النجم المصري 187 هدفا في 307 مباريات مع ليفربول، كما صنع 81 هدفا.
وقاد صلاح ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في نظامه الحديث، ولقب في كل من كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية وكأس الدرع الخيرية.
ونال محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في الموسم مرتين.