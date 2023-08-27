محمد صلاح يتسبب بهدف لنيوكاسل.. وطرد فان دايك (فيديو)

تسبب النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بهدف لنيوكاسل، ولعب الريدز بـ10 لاعبين بعد أقل من نصف ساعة على مباراة الفريقين في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

ولعب محمد صلاح تمريرة لترينت ألكسندر أرنولد، لكن الأخير فشل في التعامل معها ليلحق بها أنتوني جوردون الذي توغل قبل أن يسدد في مرمى الحارس أليسون في الدقيقة 25.