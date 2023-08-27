محمد صلاح يتسبب بهدف لنيوكاسل.. وطرد فان دايك (فيديو)
تسبب النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بهدف لنيوكاسل، ولعب الريدز بـ10 لاعبين بعد أقل من نصف ساعة على مباراة الفريقين في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.
ولعب محمد صلاح تمريرة لترينت ألكسندر أرنولد، لكن الأخير فشل في التعامل معها ليلحق بها أنتوني جوردون الذي توغل قبل أن يسدد في مرمى الحارس أليسون في الدقيقة 25.
وتدخل المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك بخشونة على المهاجم السويدي أليكسندر إيساك ليطرده الحكم جون بروكس في الدقيقة 28.
وانتهى الشوط الأول على تقدم نيوكاسل 1/0.
ويعود آخر فوز لنيوكاسل على ليفربول إلى ديسمبر 2015، ومنذ ذلك الحين فاز ليفربول 9 مرات، وتعادلا 4 مرات.
وفي أول جولتين فاز نيوكاسل 5/1 على أستون فيلا وخسر 0/1 أمام مانشستر سيتي، في حين تعادل ليفربول سلبيا مع تشيلسي ثم فاز 3/1 على بورنموث.
وبعد مواجهة نيوكاسل سيلعب ليفربول مع أستون فيلا، في حين يلعب نيوكاسل مع برايتون قبل فترة التوقف الدولي.