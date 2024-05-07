لتكرار تجربة إندريك.. ريال مدريد ينقض على "هدف برشلونة"

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع أحد المواهب البرازيلية المميزة، مستغلا انسحاب برشلونة من الصفقة.

ووفقا لصحيفة أس"، فإن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع البرازيلي الشاب إستيفاو ويليان، البالغ من العمر 17 عاما، والملقب بميسينيو.

وذكرت الصحيفة أن "ميسينيو" لديه شرط جزائي في عقده مع بالميراس بقيمة 45 مليون يورو، وقد يرتفع المبلغ إلى 55 مليون يورو بسبب ضرائب الصفقة.

وأفادت بأن ريال مدريد يريد تكرار الخطوة نفسها التي استخدمها مع إندريك، الذي سيصل إلى سانتياغو برنابيو هذا الصيف.

وفي ديسمبر 2022، أعلن ريال مدريد التعاقد مع البرازيلي إندريك، وظل مع بالميراس، على أن ينتقل لريال مدريد في الصيف مع بلوغه سن الرشد.

وبالإضافة إلى اهتمام ريال مدريد، فإن آرسنال وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان مهتمة بالتعاقد مع ميسينيو.

لكن أيا من هذه الأندية لم يضف أي طابع رسمي على أي عرض للتعاقد مع ميسينيو.