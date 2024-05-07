لتكرار تجربة إندريك.. ريال مدريد ينقض على "هدف برشلونة"
كشفت وسائل إعلام إسبانية عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع أحد المواهب البرازيلية المميزة، مستغلا انسحاب برشلونة من الصفقة.
ووفقا لصحيفة أس"، فإن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع البرازيلي الشاب إستيفاو ويليان، البالغ من العمر 17 عاما، والملقب بميسينيو.
وذكرت الصحيفة أن "ميسينيو" لديه شرط جزائي في عقده مع بالميراس بقيمة 45 مليون يورو، وقد يرتفع المبلغ إلى 55 مليون يورو بسبب ضرائب الصفقة.
وأفادت بأن ريال مدريد يريد تكرار الخطوة نفسها التي استخدمها مع إندريك، الذي سيصل إلى سانتياغو برنابيو هذا الصيف.
وفي ديسمبر 2022، أعلن ريال مدريد التعاقد مع البرازيلي إندريك، وظل مع بالميراس، على أن ينتقل لريال مدريد في الصيف مع بلوغه سن الرشد.
وبالإضافة إلى اهتمام ريال مدريد، فإن آرسنال وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان مهتمة بالتعاقد مع ميسينيو.
لكن أيا من هذه الأندية لم يضف أي طابع رسمي على أي عرض للتعاقد مع ميسينيو.
وكانت صحيفة "سبورت" قد ذكرت أن برشلونة انسحب من صفقة ميسينيو، وأن النادي الكتالوني لن يخاطر بأي رهانات أخرى مع لاعبين برازيليين، بعد التعاقد مع فيتور روكي الذي قد يغادر برشلونة على سبيل الإعارة؛ لأنه ليس ضمن خطط الفريق.
وبيّنت "أس" أن أولوية مجلس إدارة ريال مدريد هي التوقيع مع فرانكو ماستانتونو لؤلؤة ريفر بليت، الذي يبلغ من العمر 16 عاما.
وختمت الصحيفة الإسبانية تقريرها بأنه للتعاقد مع ميسينيو سيتعين على ريال مدريد أن يضع ثقته في جوني كالافات؛ المسؤول عن التعاقد مع المواهب الشابة الناشئة في البرازيل.
حلم ميسينيو
ورغم رفض برشلونة التعاقد مع ميسينيو، إلا أن صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن اللاعب يحلم بارتداء قميص النادي الكتالوني.
وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى الآن، لم يكن اللاعب ووكيله في عجلة من أمرهما بشأن مغادرة بالميراس.
وأوضحت أن هدف اللاعب هو ارتداء قميص برشلونة، وفي مقابلة في أكتوبر الماضي، قال ميسينيو: "حلمي هو اللعب لبرشلونة".
وحتى الآن، لعب ميسينيو ما مجموعه 13 مباراة رسمية مع فريق بالميراس الأول، وسجل هدفين.