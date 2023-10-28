ترتيب الدوري الإسباني: بيلينغهام يقود ريال مدريد لحسم الكلاسيكو

قاد جود بيلينغهام فريقه ريال مدريد لاقتناص فوز مثير على حساب نظيره برشلونة، بنتيجة (2-1)، في كلاسيكو الدوري الإسباني الذي جمع الفريقين، مساء السبت، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن مباريات الجولة الـ11.

وسجل هدف برشلونة الأول النجم الألماني إلكاي غوندوغان، الذي جاء في الدقيقة السادسة من انفراد صريح، مستغلا الخطأ المشترك من ثنائي ريال مدريد تشواميني الذي لعب تمريرة خاطئة وديفيد ألابا بفشله في التغطية.