ترتيب الدوري الإسباني: بيلينغهام يقود ريال مدريد لحسم الكلاسيكو
قاد جود بيلينغهام فريقه ريال مدريد لاقتناص فوز مثير على حساب نظيره برشلونة، بنتيجة (2-1)، في كلاسيكو الدوري الإسباني الذي جمع الفريقين، مساء السبت، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن مباريات الجولة الـ11.
وسجل هدف برشلونة الأول النجم الألماني إلكاي غوندوغان، الذي جاء في الدقيقة السادسة من انفراد صريح، مستغلا الخطأ المشترك من ثنائي ريال مدريد تشواميني الذي لعب تمريرة خاطئة وديفيد ألابا بفشله في التغطية.
وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن غوندوغان سجل ثاني أسرع هدف في الكلاسيكو لبرشلونة بمختلف المسابقات في القرن الـ21، بعد (5 دقائق و57 ثانية)، والذي يأتي خلف هدف نيمار في أكتوبر 2014 في الليغا بالدقيقة الـ3 وثانيتين".
وفي الشوط الثاني، استفاق لاعبو ريال مدريد وسدد جود بيلينغهام تصويبة قوية بيمناه مع الدقيقة 68 لتسكن الكرة شباك تير شتيغن، معلنة عن هدف التعادل.
ونجح المنقذ بيلينغهام في إضافة الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 92، بصناعة من لوكا مودريتش، داخل المنطقة، ومن لمسة واحدة على الطائر وضع الكرة في الشباك، ليمنح الملكي 3 نقاط ثمينة.
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد إلى 28 نقطة من 11 مباراة متساويا مع جيرونا مفاجأة الموسم في الصدارة وبفارق أربع نقاط أمام برشلونة ثالث الترتيب.