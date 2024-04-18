عز الدين أوناحي يوافق على ارتداء قميص الاتحاد السعودي
اقترب المغربي عز الدين أوناحي لاعب نادي مارسيليا الفرنسي، من الانتقال إلى الدوري السعودي خلال الموسم المقبل.
وأفاد موقع "البطولة" المغربي بأن الدولي عز الدين أوناحي، يقترب من الانتقال إلى نادي الاتحاد في الموسم المقبل، واللعب مع نخبة من النجوم في دوري روشن السعودي.
وأشار الموقع إلى أن الاتحاد السعودي قام بخطوة جديدة من أجل التعاقد مع اللاعب المغربي.
وأوضح: "مسؤولو اتحاد جدة تواصلوا في الساعات الأخيرة مع نظرائهم في أولمبيك مارسيليا الفرنسي، وكذا وكيل أعمال أوناحي".
واختتم الموقع تقريره بأن أوناحي لاعب مارسيليا الفرنسي، رحب بفكرة خوض تجربة في دوري روشن السعودي، وينتظر إنهاء المفاوضات مع ناديه.
وشارك أوناحي في 18 مباراة مع مارسيليا هذا الموسم وسجل هدفين في مختلف المسابقات والبطولات.
وانتقل أوناحي إلى نادي مارسيليا، في يناير 2023 قادمًا من نادي أنجيه الفرنسي، بعد تألقه رفقة أسود الأطلس في بطولة كأس العالم قطر 2022.