إصابة قوية قد تجبر أوناحي على الرحيل من أولمبيك مارسيليا

ووفقًا للصحيفة، فإن مستقبل أوناحي يعتمد على المدرب القادم لأولمبيك مارسيليا، ومع ذلك، يبدو أن اللاعب ومحيطه يستبعدان إمكانية الانتقال إلى الدوري السعودي، ما قد يفتح الباب أمام مناقشات حول وجهات محتملة أخرى لأوناحي.

يذكر أن أوناحي لاعب دولي مغربي، برز بشكل لافت مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية 2023 وكأس العالم 2022، ويُعرف بمهاراته الفنية العالية وقدرته على اللعب بشكل مميز في خط الوسط، مما يجعله هدفًا مرغوبًا فيه للعديد من الأندية الأوروبية.

ولن يمانع نادي مارسيليا في رحيل اللاعب المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في حال تلقيه عرضًا يلبي طلباتهم المادية.

وشارك أوناحي في 18 مباراة رفقة مارسيليا هذا الموسم وسجل هدفين في مختلف المسابقات والبطولات.