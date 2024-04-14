إصابة قوية قد تجبر أوناحي على الرحيل من أولمبيك مارسيليا
كشفت تقارير صحفية أن المغربي عز الدين أوناحي، لاعب وسط أولمبيك مارسيليا، يعاني من آلام مزمنة في قدمه تُعيق أداءه على أرض الملعب، مما دفعه إلى التفكير بجدية في مغادرة الفريق بنهاية الموسم الحالي.
ووفقا لما ذكره موقع "sport.fr"، اليوم السبت، فإن أوناحي واجه منذ بداية الموسم مشاكل جسدية بسبب آلا القدم أجبرته على اللعب تحت تأثير التخدير الموضعي، إذ يتم حقنه بالإبر كل 3 أشهر، في انتظار عرضه على طبيب مختص بعد نهاية الموسم الجاري، ما أثر ذلك على وقت لعبه وأدائه على أرض الملعب، مما ساهم على الأرجح في قراره البحث عن فرص جديدة في مكان آخر.
ووفقًا للصحيفة، فإن مستقبل أوناحي يعتمد على المدرب القادم لأولمبيك مارسيليا، ومع ذلك، يبدو أن اللاعب ومحيطه يستبعدان إمكانية الانتقال إلى الدوري السعودي، ما قد يفتح الباب أمام مناقشات حول وجهات محتملة أخرى لأوناحي.
يذكر أن أوناحي لاعب دولي مغربي، برز بشكل لافت مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية 2023 وكأس العالم 2022، ويُعرف بمهاراته الفنية العالية وقدرته على اللعب بشكل مميز في خط الوسط، مما يجعله هدفًا مرغوبًا فيه للعديد من الأندية الأوروبية.
ولن يمانع نادي مارسيليا في رحيل اللاعب المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في حال تلقيه عرضًا يلبي طلباتهم المادية.
وشارك أوناحي في 18 مباراة رفقة مارسيليا هذا الموسم وسجل هدفين في مختلف المسابقات والبطولات.