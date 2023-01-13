الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراتي البحرين ضد الكويت والإمارات مع قطر في خليجي 25
يسدل الستار مساء اليوم الجمعة، على منافسات المجموعة الثانية خليجي 25 التي تستضيفها العراق.
ويلتقي منتخب الإمارات منافسه قطر كما يلعب منتخب البحرين مع الكويت في الجولة الثالثة والأخيرة في المجموعة الثانية.
وتأهل عن المجموعة الأولى منتخب العراق في صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن عمان صاحب المركز الثاني.
وترصد شبكة "ارم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراتي الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية بين قطر والإمارات وأيضًا بين البحرين والكويت، فإلى السطور القادمة:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المواجهتان الساعة 18:00 بتوقيت العراق، ويلعب منتخب البحرين ضد الكويت على ملعب البصرة الساعة 18:00 بتوقيت البحرين والكويت.
وتنقل المباراة عبر قناة الكاس 2 بصوت المعلق خليل البلوشي، وقناة العراقية الرياضية وقناة الرابعة العراقية بصوت المعلق علاء عبدالله، وقناة دبي الرياضية ٢ بصوت المعلق أحمد الشحي، وقناة أبوظبي الرياضية 2 بصوت المعلق أحمد الحامد.
وتنقل المباراة عبر قناة الكويت الرياضية، وقناة عمان الرياضية بصوت المعلق موسى عيد، وقناة البحرين الرياضية علي حسن وقناة الشارقة عبر يوتيوب، وقناة Ksa sports 1 بصوت المعلق فهد العنزي.
وتقام مباراة الإمارات وقطر الساعة 19:00 بتوقيت الإمارات، 18:00 بتوقيت قطر على ملعب الميناء.
وتنقل المباراة عبر قناة الكاس 1 بصوت المعلق خالد الحدي، وقناة الرابعة العراقية بصوت المعلق محمد قيس، وقناة العراقية الرياضية، وقناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبدالله السعدي، وقناة أبو ظبي الرياضية 1 بصوت المعلق عامر عبدالله.
وتذاع المباراة عبر قناة Ksa sports 2بصوت المعلق علي الربيع، وقناة الشارقة الرياضية بصوت المعلق عبد الحميد الجسمي، وقناة البحرين الرياضية، وقناة الكويت الرياضية، وقناة عمان.
سيناريوهات التأهل
يحتل منتخب البحرين الصدارة برصيد 6 نقاط بواقع انتصارين في أول جولتين، ويحتل منتخب قطر المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن الكويت صاحب المركز الثالث بينما يحتل منتخب الإمارات المركز الأخير بلا نقاط.
ويحتاج منتخب البحرين لحسم تأهله إلى نقطة التعادل لضمان التأهل رسميا بينما يحتاج منتخب الكويت للفوز مع تعادل قطر أو خسارتها أمام الإمارات.
ويحتاج منتخب قطر للفوز على الإمارات مع استمرار التفوق بفارق الأهداف عن الكويت بينما يبقى منتخب الإمارات بحاجة للفوز مع خسارة المنتخب الكويتي.
الإمارات ضد قطر
يتمسك منتخب الإمارات بآخر بصيص أمل من أجل التأهل إلى نصف النهائي من أجل مصالحة الجماهير بالفوز على حساب قطر.
وقال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لمنتخب الإمارات في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إنه ليس راضيا عن أداء فريقه في لقائي البحرين والكويت والمنتخب الإماراتي لم يكن بالفعل على مستوى طموحات الجماهير.
وأكد أن منتخب الإمارات سيركز على مباراة قطر لتحقيق الفوز والتعلم من الأخطاء التي حدثت في أول لقاءين من أجل المنافسة حتى آخر لحظة على التأهل.
ويعتمد منتخب الإمارات على تشكيلة تضم حارس المرمى خالد عيسى، وأمامه خالد الظنحاني ووليد عباس وخليفة مبارك وبدر ناصر، في خط الدفاع بينما يقود خط الوسط ماجد راشد وعبد الله رمضان وعلى الأطراف حارب سهيل وكايو كانيدو، مع ثنائي الهجوم سباستيان تيغالي وعلي صالح أو فابيو ليما.
وقال البرتغالي برونو بينيرو، المدير الفني لمنتخب قطر، إن اللقاء سيكون مهما بالنسبة للعنابي لتحقيق الفوز والمنافسة على التأهل لنصف النهائي.
وأوضح في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أن المنتخب الإماراتي منافس جيد ولن يكون لقمة سائغة ولكن المنتخب القطري جاهز لهذه المواجهة.
ويعتمد منتخب قطر على تشكيلة تضم حارس المرمى مشعل برشم، وأمامه إسماعيل محمد وجاسم جابر وطارق سلمان وهمام الأمين في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط عاصم ماديبو ومحمد وعد وعلي أسد، وفي الهجوم تميم منصور وأحمد علاء وعمرو سراج.
البحرين ضد الكويت
يتطلع منتخب البحرين حامل اللقب لمواصلة تفوقه وتحقيق الفوز الثالث وحسم التأهل بشكل رسمي إلى نصف النهائي.
وقال البرتغالي هيليو سوزا المدير الفني لمنتخب البحرين في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إنه لا تفكير في أي أمور تتعلق بمواجهات نصف النهائي قبل حسم التأهل.
وأوضح أن لقاء الكويت سيكون حاسما ومهما وكل السيناريوهات والمفاجآت واردة مؤكدا أن فريقه عليه أن يتحلى بالحذر الشديد في هذه المواجهة.
ويعتمد المنتخب البحريني على تشكيلة تضم حارس المرمى إبراهيم لطف الله، وأمامه محمد عادل وأمين بن عدي ووليد الحيام وعبدالله الخلاصي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط جاسم أحمد ومهدي عبداللطيف وعبدالوهاب المالود مع ثلاثي الهجوم علي مدن ومحمد جاسم وعبدالله هلال.
وفي المقابل، يأمل منتخب الكويت أيضا المنافسة بقوة على حسم بطاقة التأهل في الجولة الأخيرة.
وقال البرتغالي روي بيتو، المدير الفني لمنتخب الكويت، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إنه لا مجال لارتكاب أي أخطاء في هذه المواجهة مؤكداً أن المواجهة لن تكون سهلة للمنتخبين.
وأشار إلى أن كرة القدم لعبة والحديث المبالغ به عن الضغوط أمر غير جيد فمن المهم أن يستمتع الجميع باللعبة.
ويعتمد منتخب الكويت على تشكيلة تضم حارس المرمى سليمان عبدالغفور، وأمامه الرباعي فهد الهاجري وخالد حاجية وحسن حمدان ومشاري غانم في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط مهدي دشتي وسلطان العنزي وعيد الرشيدي وفيصل زايد ومبارك الفنيني مع المهاجم شبيب الخالدي.
وقال طارق العشري، مدرب الشعب الإماراتي الأسبق، لشبكة "إرم نيوز" إن المنتخب الإماراتي لن تكون فرصه قوية خاصة أنه لم يقدم المستويات المنتظرة في آخر لقاءين.
وأوضح أن المنتخب البحريني صاحب الحظوظ الأعلى لأنه الأكثر تنظيماً مؤكداً أن البطاقة الثانية ستكون على الأرجح بين الكويت وقطر.