الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراتي البحرين ضد الكويت والإمارات مع قطر في خليجي 25

الإمارات ضد قطر

يتمسك منتخب الإمارات بآخر بصيص أمل من أجل التأهل إلى نصف النهائي من أجل مصالحة الجماهير بالفوز على حساب قطر.

وقال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لمنتخب الإمارات في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إنه ليس راضيا عن أداء فريقه في لقائي البحرين والكويت والمنتخب الإماراتي لم يكن بالفعل على مستوى طموحات الجماهير.

وأكد أن منتخب الإمارات سيركز على مباراة قطر لتحقيق الفوز والتعلم من الأخطاء التي حدثت في أول لقاءين من أجل المنافسة حتى آخر لحظة على التأهل.

ويعتمد منتخب الإمارات على تشكيلة تضم حارس المرمى خالد عيسى، وأمامه خالد الظنحاني ووليد عباس وخليفة مبارك وبدر ناصر، في خط الدفاع بينما يقود خط الوسط ماجد راشد وعبد الله رمضان وعلى الأطراف حارب سهيل وكايو كانيدو، مع ثنائي الهجوم سباستيان تيغالي وعلي صالح أو فابيو ليما.