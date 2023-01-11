ماذا يحتاج منتخب الإمارات للتأهل إلى نصف نهائي خليجي 25؟
اعترف الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني للإمارات بصعوبة موقف فريقه في التأهل إلى قبل نهائي كأس خليجي 25 عقب الهزيمة بهدف نظيف أمام الكويت، وفوز البحرين على قطر، في الجولة الثانية للمجموعة الثانية للبطولة التي يستضيفها العراق حتى الأسبوع المقبل.
وخسرت الإمارات 1-0 أمام الكويت في الدقيقة الأخيرة من المباراة، بينما تفوقت البحرين على قطر بعدما حولت تأخرها بهدف إلى فوز 2-1.
وتتصدر البحرين المجموعة الثانية بست نقاط من انتصارين، وفارق هدفين، فيما تأتي قطر في المركز الثاني بثلاث نقاط متفوقة بفارق هدفين على الكويت التي تملك نفس رصيد النقاط.
ويتذيل المنتخب الإماراتي المجموعة دون نقاط، لكن لا تزال فرصته قائمة في التأهل إلى قبل النهائي رغم أنها ضعيفة للغاية بحسب تصريحات أروابارينا ذاته.
وقال المدير الفني الأرجنتيني خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لدينا فرصة للتأهل لكنها ليست بأيدينا، وسنلعب للفوز على قطر في الجولة الأخيرة، وسندفع بأفضل فريق لتحقيق ذلك، ومباراة قطر مهمة، لكن علينا أولًا الاطمئنان على اللاعبين وجاهزيتهم للمشاركة".
فرص التأهل..
ويحتاج "الأبيض" للفوز على قطر بفارق 3 أهداف على الأقل مع انتصار البحرين على الكويت بأي نتيجة في الجولة الثالثة التي ستقام، يوم الجمعة المقبل، من أجل التأهل إلى نصف النهائي كثاني المجموعة خلف البحرين.
ولا شك أن فرص تأهل الإمارات ليست في يده وحده، كما أنه من الصعب أن تتوافق هذه الاحتمالات حتى يتمكن "الأبيض" من بلوغ قبل النهائي.
ويلتقي متصدر المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، فيما يلعب صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية.
وتعهد أروابارينا المدير الفني السابق لشباب الأهلي والوصل، ببذل كل ما بوسعه للوصول بالكرة الإماراتية إلى مركز يليق بها، وذلك عقب تعيينه، في فبراير/شباط 2022، عقب إقالة الهولندي بيرت فان مارفيك.
ولكن لم ينجح المدير الفني الأرجنتيني في التأهل لكأس العالم، وبات على مقربة من وداع خليجي 25 من الدور الأول، وفقدان فرصة المنافسة على اللقب.