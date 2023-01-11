ماذا يحتاج منتخب الإمارات للتأهل إلى نصف نهائي خليجي 25؟

فرص التأهل..

ويحتاج "الأبيض" للفوز على قطر بفارق 3 أهداف على الأقل مع انتصار البحرين على الكويت بأي نتيجة في الجولة الثالثة التي ستقام، يوم الجمعة المقبل، من أجل التأهل إلى نصف النهائي كثاني المجموعة خلف البحرين.

ولا شك أن فرص تأهل الإمارات ليست في يده وحده، كما أنه من الصعب أن تتوافق هذه الاحتمالات حتى يتمكن "الأبيض" من بلوغ قبل النهائي.

ويلتقي متصدر المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، فيما يلعب صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية.

وتعهد أروابارينا المدير الفني السابق لشباب الأهلي والوصل، ببذل كل ما بوسعه للوصول بالكرة الإماراتية إلى مركز يليق بها، وذلك عقب تعيينه، في فبراير/شباط 2022، عقب إقالة الهولندي بيرت فان مارفيك.

ولكن لم ينجح المدير الفني الأرجنتيني في التأهل لكأس العالم، وبات على مقربة من وداع خليجي 25 من الدور الأول، وفقدان فرصة المنافسة على اللقب.