تصفيات كأس العالم وآسيا.. الأردن يكتسح باكستان وخسارة لبنان أمام أستراليا
حقق منتخب الأردن الفوز الأول في التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، اليوم الخميس.
وجاء فوز الأردن بنتيجة 3/0 على باكستان على ستاد جيناه سبورت في العاصمة إسلام أباد، في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة.
وسجل أهداف الأردن موسى التعمري "هدفين" في الدقيقتين الثانية والـ86، وعلي علوان من ضربة جزاء في الدقيقة التاسعة.
ورفع الفوز رصيد منتخب الأردن إلى أربع نقاط، في المركز الثالث.
ويتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط مباراتين، ويليه منتخب طاجيكستان برصيد أربع نقاط من مباراتين. ويتذيل منتخب باكستان جدول الترتيب بلا رصيد.
وهذا الفوز الأول للأردن في التصفيات بعد الخسارة أمام السعودية والتعادل أمام طاجكستان.
ويلعب منتخبا الأردن وباكستان مجددا يوم الثلاثاء المقبل في عمّان في الجولة الرابعة من التصفيات.
وخسر منتخب لبنان أمام أستراليا بنتيجة 0/2 في الجولة الثالثة من المجموعة التاسعة.
وعلى ملعب واسترن سيدني تقدم منتخب أستراليا بهدف سجله كيانو باكوس في الدقيقة الخامسة، وأضاف كيي رووليس الهدف الثاني في الدقيقة الـ54.
ويتصدر منتخب أستراليا ترتيب المجموعة التاسعة برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات، في حين يملك منتخب لبنان نقطتين من ثلاث مباريات في المركز الثاني.
ويملك منتخب فلسطين نقطة من مباراتين وهو نفس رصيد بنغلاديش.