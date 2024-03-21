تصفيات كأس العالم وآسيا.. الأردن يكتسح باكستان وخسارة لبنان أمام أستراليا

حقق منتخب الأردن الفوز الأول في التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، اليوم الخميس.

وجاء فوز الأردن بنتيجة 3/0 على باكستان على ستاد جيناه سبورت في العاصمة إسلام أباد، في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة.

وسجل أهداف الأردن موسى التعمري "هدفين" في الدقيقتين الثانية والـ86، وعلي علوان من ضربة جزاء في الدقيقة التاسعة.