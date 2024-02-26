مساعد الحسين عموته يضعه في موقف محرج

وضع هشام الإدريسي، مساعد الحسين عموته، المدرب المغربي في موقف محرج بحديثه عن مستقبله.

وكان الحسين عموته قد أعلن أنه سيغادر منتخب الأردن بعد ثلاثة أو أربعة أشهر، لأسباب عائلية.

وقال عموتة، البالغ من العمر 54 عاما، في تصريحات على القناة المغربية الثانية قبل أيام: "تحدثت مع الاتحاد الأردني بشأن رحيلي، بعد ثلاثة أو أربعة أشهر سأكون مضطرا لمغادرة منتخب الأردن بسبب الظروف العائلية".

لكن هشام الإدريسي أكد استمرار الطاقم التدريبي الحالي مع النشامى من أجل بلوغ نهائيات كأس العالم 2026.