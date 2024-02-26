مساعد الحسين عموته يضعه في موقف محرج
وضع هشام الإدريسي، مساعد الحسين عموته، المدرب المغربي في موقف محرج بحديثه عن مستقبله.
وكان الحسين عموته قد أعلن أنه سيغادر منتخب الأردن بعد ثلاثة أو أربعة أشهر، لأسباب عائلية.
وقال عموتة، البالغ من العمر 54 عاما، في تصريحات على القناة المغربية الثانية قبل أيام: "تحدثت مع الاتحاد الأردني بشأن رحيلي، بعد ثلاثة أو أربعة أشهر سأكون مضطرا لمغادرة منتخب الأردن بسبب الظروف العائلية".
لكن هشام الإدريسي أكد استمرار الطاقم التدريبي الحالي مع النشامى من أجل بلوغ نهائيات كأس العالم 2026.
وقال هشام الإدريسي في تصريحات اليوم الإثنين: "فوجئت بهذه الأحاديث، قبل ساعة كنت في اجتماع فني مع عموته، وضعنا برنامج المباراتين المقبلتين، وسنعود للأردن نهاية الأسبوع، كل الأحاديث عارية من الصحة، سنعمل على بذل جهود أكبر من أجل التأهل إلى كأس العالم 2026".
وعن إمكانية الانضمام للطاقم الفني الخاص بوليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، قال الإدريسي: لدينا عقد مع الأردن لمدة ثلاث سنوات، لا أحد من طاقمنا المساعد لحسين عموته سينضم إلى الركراكي".
ووصل منتخب الأردن لنهائي كأس آسيا 2023 في قطر للمرة الأولى في تاريخ النشامى، قبل الخسارة 1/3 أمام قطر.
وفي تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 تعادل منتخب الأردن 1/1 مع طاجيكستان، وخسر 0/2 أمام السعودية.
وتضم المجموعة السابعة أيضا منتخب باكستان.