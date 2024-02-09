ماذا قال عموته عن استمراره مع منتخب الأردن؟

وأتم المدرب المغربي: "لا أقارن نفسي بأحد، أقوم بواجبي، المدرب الراحل محمود الجوهري ترك بصمة مع منتخب الأردن، كما أن عدنان حمد زميلي وصديقي".

وعن دور الجماهير قال مدرب الأردن: "الجماهير تلعب دورا كبيرا ومؤثرا، وبالتالي نتمنى حضورها بشكل ضخم في النهائي".

وختم: "بلوغ الأردن نهائي كأس آسيا جاء نتيجة عمل فني وبدني وذهني متكامل، فدائما عندما يخسر أي منتخب، يخرج البعض ويحمل المدرب المسئولية، وعندما يفوز الفريق يقولون بسبب الروح القتالية".

وهذه المرة الأولى التي يصل فيها منتخب الأردن لنهائي كأس آسيا، إذ كان أفضل إنجاز سابق له في البطولة الوصول إلى ربع النهائي.

وتولى عموته، البالغ من العمر 54 عاما، تدريب الأردن في يونيو 2023، وينتهي عقده في يوليو 2026.

وسبق لعموته تدريب الفتح، والوداد، ومنتخب المغرب، والسد القطري.