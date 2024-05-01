سر تنازل رونالدو عن ضربة الجزاء لساديو ماني (فيديو)
تنازل البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، عن تسديد ركلة جزاء تحصل عليها فريقه أمام الخليج، في مباراة الفريقين بكأس خادم الحرمين.
ويلعب النصر ضد الخليج، مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب الأول بارك.
وفي الدقيقة 35 تحصل نادي النصر السعودي على ركلة جزاء، وكان من المفترض أن يقوم رونالدو بتسديدها، ولكنه تركها لزميله ساديو ماني.
وأعطى رونالدو فرصة تسديد ركلة الجزاء لساديو ماني، لكي يكون هداف كأس الملك بـ5 أهداف.
يذكر أن النصر فاز 1-صفر على مضيفه الخليج في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، يوم السبت الماضي.
ورفع فريق المدرب لويس كاسترو، الذي غاب عن قيادة الفريق للمباراة الثانية على التوالي بسبب وعكة صحية، وتولى مساعده فيتور سيفرينو المهمة مؤقتا، رصيده إلى 71 نقطة من 29 مباراة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الخليج عند 35 نقطة في المركز 11.
ويتصدر الهلال، الذي لم يخسر في الدوري هذا الموسم، الترتيب برصيد 80 نقطة، وله مباراة مؤجلة أمام الأهلي.