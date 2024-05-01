رونالدو يحذر الخليج قبل مواجهة الحسم (صورة)

بعث كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر السعودي رسالة تحذير لنادي الخليج قبل مباراة الفريقين مساء اليوم في نصف نهائي كأس ملك السعودية.

وتأهل الهلال إلى المباراة النهائية ليضرب موعدا مع الفائز من النصر والخليج.

وقبل أيام حقق النصر فوزا صعبا على الخليج في مسابقة الدوري، لكن رونالدو ظهر بشكل مخيب.

ويمر رونالدو بفترة فراغ كبيرة منذ عدة مباريات؛ إذ قلت مساهماته التهديفية بشكل ملحوظ للغاية.

وقبل مباراة الخليج الحاسمة في قبل نهائي كأس ملك السعودية، نشر رونالدو عبر منصة إكس عدة صور له مع عبارة :"جاهز"، لتبدو وكأنها رسالة عن مستويات أخرى سيقدمها خلال المباراة.

وبطولة كأس الملك هي المسابقة الوحيدة التي يمكن للنصر الفوز بها، هذا الموسم، بعدما خسر دوري أبطال آسيا وكأس السوبر، وقلت حظوظه في الدوري بشكل كبير جدا.

وسيقام نهائي كأس الملك يوم 20 أو 21 مايو الجاري.