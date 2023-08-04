الفيفا يحقق في شكوى بشأن تحرش مدرب زامبيا للسيدات بإحدى لاعباته
قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة، إنه يحقق في مزاعم سوء تصرف يتعلق بالمنتخب الزامبي المشارك في كأس العالم للسيدات، بعد أن ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية أن المدرب بروس موابي تحرش بإحدى لاعباته.
وذكرت صحيفة "الغارديان" أن الحادث وقع بعد جلسة تدريبية قبل مباراة زامبيا الأخيرة في دور المجموعات ضد كوستاريكا، حيث قام المدرب بـ"لمس صدر" إحدى لاعبات الفريق.
ولم يكن موابي متاحًا على الفور للتعليق.
وقال متحدث باسم الفيفا، إن "الاتحاد الدولي لكرة القدم يتعامل مع أي ادعاء بسوء التصرف على محمل الجد، ولديه إجراءات واضحة مطبقة على أي شخص في كرة القدم يريد الإبلاغ عن حادث".
وأضاف: "يمكننا أن نؤكد أنه تم تلقي شكوى فيما يتعلق بالمنتخب الزامبي للسيدات، ويتم التحقيق في هذا الأمر حاليًا. لا يمكننا تقديم مزيد من التفاصيل بشأن التحقيق الجاري لأسباب واضحة تتعلق بالسرية".
وقال الاتحاد الزامبي للعبة، إنه لم يتلقَ أي شكوى تتعلق بكأس العالم وتفاجأ بهذه المزاعم.
وقال الأمين العام للاتحاد الزامبي روبن كامانجا في بيان: "نود أن نعلن أن الاتحاد الزامبي لم يتلق أي شكوى من هذا القبيل من أي من اللاعبات أو المسؤولين في البعثة التي سافرت إلى كأس العالم".
وأضاف: "تم تصوير جميع الحصص التدريبية للفريق بواسطة الفريق الإعلامي، ولم يضم الفيلم المصور أيًا من هذه اللقطات. بالإضافة إلى ذلك صور فريق عمل الفيفا كافة تدريبات الفريق الزامبي في كأس العالم".
كما ظهرت مزاعم عن سوء التصرف الجنسي في كرة القدم النسائية في زامبيا على وسائل التواصل الاجتماعي العام الماضي، وهي موضوع تحقيقات من الاتحاد الزامبي، حيث زعمت صحيفة الغارديان في وقت لاحق أن موابي كان من بين أولئك الذين يتم التحقيق معهم.
ورفض موابي التعليق عندما سُئل عن مزاعم الإساءة السابقة عندما وصل الفريق إلى نيوزيلندا الشهر الماضي، قبل المباراة الافتتاحية للبطولة ضد اليابان.
وإذا ثبت سوء تصرف موابي بالفعل سيواجه حظرًا من اللعبة مدى الحياة.
وخرجت زامبيا من كأس العالم بعد أن احتلت المركز الثالث في المجموعة الثالثة، وعاد الفريق بالفعل إلى البلاد.