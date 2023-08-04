الفيفا يحقق في شكوى بشأن تحرش مدرب زامبيا للسيدات بإحدى لاعباته

وذكرت صحيفة "الغارديان" أن الحادث وقع بعد جلسة تدريبية قبل مباراة زامبيا الأخيرة في دور المجموعات ضد كوستاريكا، حيث قام المدرب بـ"لمس صدر" إحدى لاعبات الفريق.

ولم يكن موابي متاحًا على الفور للتعليق.

وقال متحدث باسم الفيفا، إن "الاتحاد الدولي لكرة القدم يتعامل مع أي ادعاء بسوء التصرف على محمل الجد، ولديه إجراءات واضحة مطبقة على أي شخص في كرة القدم يريد الإبلاغ عن حادث".

وأضاف: "يمكننا أن نؤكد أنه تم تلقي شكوى فيما يتعلق بالمنتخب الزامبي للسيدات، ويتم التحقيق في هذا الأمر حاليًا. لا يمكننا تقديم مزيد من التفاصيل بشأن التحقيق الجاري لأسباب واضحة تتعلق بالسرية".