من هي ابتسام الجريدي صاحبة هدف فوز المغرب التاريخي في كأس العالم للسيدات؟

انهمرت دموع لاعبات منتخب المغرب للسيدات عقب مباراتهن أمام كوريا الجنوبية، يوم الأحد، في الجولة الثانية من دور المجموعات، إثر الانتصار التاريخي بهدف نظيف في كأس العالم للسيدات 2023.

وكانت العيون جميعها مسلطة على لاعبة النادي الأهلي السعودي، ابتسام الجريدي، صاحبة الهدف الوحيد في المباراة، والأول في تاريخ المغرب والعرب في المونديال، الذي ينظم للنسخة التاسعة في أستراليا ونيوزيلندا.

وتقدم المنتخب المغربي، الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة، في الدقيقة السادسة عندما سجلت ابتسام الجريدي أول هدف عربي على الإطلاق في البطولة.