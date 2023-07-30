من هي ابتسام الجريدي صاحبة هدف فوز المغرب التاريخي في كأس العالم للسيدات؟
انهمرت دموع لاعبات منتخب المغرب للسيدات عقب مباراتهن أمام كوريا الجنوبية، يوم الأحد، في الجولة الثانية من دور المجموعات، إثر الانتصار التاريخي بهدف نظيف في كأس العالم للسيدات 2023.
وكانت العيون جميعها مسلطة على لاعبة النادي الأهلي السعودي، ابتسام الجريدي، صاحبة الهدف الوحيد في المباراة، والأول في تاريخ المغرب والعرب في المونديال، الذي ينظم للنسخة التاسعة في أستراليا ونيوزيلندا.
وتقدم المنتخب المغربي، الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة، في الدقيقة السادسة عندما سجلت ابتسام الجريدي أول هدف عربي على الإطلاق في البطولة.
وحرص النادي الأهلي السعودي على دعم لاعبته عبر حسابه على تويتر، قائلًا: "تـهـانينا لنجمتنا المغربية ابتسام الجريدي لاعبة الفريق الأول لكرة القدم النسائية في النادي الأهلي بتسجيلها أول هدف للعرب في بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات لصالح منتخبها المغربي".
وألقى موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الضوء على مسيرة ابتسام الجريدي، موضحًا أنها ولدت في الدار البيضاء في الـ9 من ديسمبر 1992، بعد فترة قضتها مع نسيم سيدي مومن، ثم انضمت في 2012 لفريق الجيش الملكي، الذي توجت معه كبطلة للدوري 9 مرات بين عامي 2013 و 2022، كما فازت بكأس العرش بضع مرات، كما اختيرت اللاعبة البالغة من العمر 30 عامًا كأفضل لاعبة في البطولة المغربية لعام 2016، وحصلت على جائزة أفضل هدافة 3 مرات.
ومع الجيش الملكي، فازت ابتسام أيضًا بدوري أبطال أفريقيا في عام 2022، وسجلت 3 أهداف في المباراة النهائية التي فازت فيها برفقة ناديها بنتيجة 4-0 على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، وتوجّت هدافة البطولة برصيد 6 أهداف.
وانضمت ابتسام للأهلي في ديسمبر الماضي، وتمكنت من تسجيل سداسية ضد فريق سما سبورت في الدوري السعودي الممتاز.
الفوز رفع رصيد المغرب إلى 3 نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن ألمانيا وكولومبيا.
وفازت كولومبيا على كوريا الجنوبية في الجولة الأولى بهدفين دون رد.
ويلعب منتخب المغرب مباراته الأخيرة في المجموعات أمام كولومبيا يوم الخميس الـ3 من أغسطس.