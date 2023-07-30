منتخب المغرب للسيدات يحقق انتصاره الأول في كأس العالم على حساب كوريا الجنوبية
حقق منتخب المغرب للسيدات فوزا ثمينا على حساب كوريا الجنوبية بهدف دون رد، ليعزز آماله في التأهل إلى الدور الـ16 من كأس العالم للسيدات 2023، اليوم الأحد.
وسجلت ابتسام الجريدي أول هدف عربي في كأس العالم لكرة القدم للسيدات خلال مواجهة المغرب أمام كوريا الجنوبية في ثاني جولات المجموعة الثامنة بالبطولة.
وشهد اللقاء سيطرة كبيرة للمنتخب المغربي الذي أهدر 6 أهداف محققة، منها هدفان عن طريق سلمى أماني، وهدف عن طريق غزلان شباك قائدة أسود الأطلس، وهدف عن طريق ابتسام الجريدي.
وكتب حساب البطولة عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم "تويتر": "ابتسام الجريدي تسجل أول أهداف المنتخب المغربي على الإطلاق في كأس العالم للسيدات".
والمغرب أول منتخب عربي يشارك في نهائيات البطولة التي تقام نسختها الحالية في أستراليا ونيوزيلندا.
ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 3 نقاط، بعد الخسارة أمام ألمانيا (6-0) في المباراة الأولى، بينما سيواجه في الجولة الثالثة منتخب كولومبيا.
ويتصدر المنتخب الألماني جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما تحتل كولومبيا المركز الثاني (3 نقاط) ثم المغرب (3 نقاط)، بينما تحتل كوريا الجنوبية المركز الرابع "الأخير" دون نقاط.