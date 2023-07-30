منتخب المغرب للسيدات يحقق انتصاره الأول في كأس العالم على حساب كوريا الجنوبية

حقق منتخب المغرب للسيدات فوزا ثمينا على حساب كوريا الجنوبية بهدف دون رد، ليعزز آماله في التأهل إلى الدور الـ16 من كأس العالم للسيدات 2023، اليوم الأحد.

وسجلت ابتسام الجريدي أول هدف عربي في كأس العالم لكرة القدم للسيدات خلال مواجهة المغرب أمام كوريا الجنوبية في ثاني جولات المجموعة الثامنة بالبطولة.

وشهد اللقاء سيطرة كبيرة للمنتخب المغربي الذي أهدر 6 أهداف محققة، منها هدفان عن طريق سلمى أماني، وهدف عن طريق غزلان شباك قائدة أسود الأطلس، وهدف عن طريق ابتسام الجريدي.