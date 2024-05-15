رغم صحة موقفه.. اتحاد الكرة المصري يتجه لإيقاف محمد الشيبي (فيديو)
كشفت تقارير إعلامية، أن اتحاد الكرة المصري يتجه لإيقاف المغربي محمد الشيبي، نجم بيراميدز، رغم صحة موقفه باللجوء للقضاء المصري في أزمته مع حسين الشحات، لاعب الأهلي.
وكانت الأزمة بين الثنائي اندلعت عقب مباراة الأهلي وبيراميدز خلال لقاء الفريقين بالدوري في الموسم الماضي، ووصلت إلى ساحات القضاء المصري، حيث رفض اللاعب المغربي التنازل عن موقفه.
ووفقا لما ذكرته قناة "أون تايم سبورتس"، اليوم الأربعاء، فإن "لجنة الانضباط بعد اجتماعها الأخير خرجت بقرار يفيد أن محمد الشيبي يحق له التقدم بشكوى وبدعوى للمحاكم المدنية، واستندوا إلى المادة نفسها المستند إليها محامي الشيبي في قانون الرياضة وأقروا بصحة وجهة نظر اللاعب المغربي، وبعد ما خلصوا لهذا الرأي القانوني أطلعوا مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري على ما توصلوا إليه".
وأضاف التقرير: "لكن الرأي جاء صادما من أعضاء اتحاد الكرة المصري بضرورة التوقف وترك الموضوع جانبا حتى لا تحدث مشكلة، واجتماع مجلس اتحاد الكرة ممتد حتى يوم 20 مايو الجاري، وحتى هذه اللحظة هناك توجه من مجلس اتحاد الكرة بالتفكير في فرض عقوبة على محمد الشيبي وإيقافه؛ لأن الاتحاد كان أدان نفسه سابقا بخطاب أرسله للنادي الأهلي مذيل بإمضاء المدير التنفيذي، وليد العطار، والذي يقر فيه بشكل واضح إن تقديم الشيبي ببلاغ للنيابة العامة هو مخالفة صريحة للائحة النظام الأساسي والفيفا، ولذلك يريدون إيقاف نجم بيراميدز لحفظ ماء وجههم، ويتركون الأمر للقضاء المصري هو من يفصل بين اللاعبين في جلسة يوم 30 مايو، وهنا يظهر الاتحاد بأنه قام بعمل ما عليه".
وتابع: "في النهاية نحن ننتظر الدعوى المرفوعة من الشيبي ضد حسين الشحات في محكمة جنح مدينة نصر".
يذكر أن محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمد مبارك، قد قررت حجز قضية لاعب الأهلي حسين الشحات لاتهامه بالتعدي على اللاعب المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز، للنطق بالحكم في جلسة 30 مايو الجاري.