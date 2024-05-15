رغم صحة موقفه.. اتحاد الكرة المصري يتجه لإيقاف محمد الشيبي (فيديو)

كشفت تقارير إعلامية، أن اتحاد الكرة المصري يتجه لإيقاف المغربي محمد الشيبي، نجم بيراميدز، رغم صحة موقفه باللجوء للقضاء المصري في أزمته مع حسين الشحات، لاعب الأهلي.

وكانت الأزمة بين الثنائي اندلعت عقب مباراة الأهلي وبيراميدز خلال لقاء الفريقين بالدوري في الموسم الماضي، ووصلت إلى ساحات القضاء المصري، حيث رفض اللاعب المغربي التنازل عن موقفه.

ووفقا لما ذكرته قناة "أون تايم سبورتس"، اليوم الأربعاء، فإن "لجنة الانضباط بعد اجتماعها الأخير خرجت بقرار يفيد أن محمد الشيبي يحق له التقدم بشكوى وبدعوى للمحاكم المدنية، واستندوا إلى المادة نفسها المستند إليها محامي الشيبي في قانون الرياضة وأقروا بصحة وجهة نظر اللاعب المغربي، وبعد ما خلصوا لهذا الرأي القانوني أطلعوا مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري على ما توصلوا إليه".