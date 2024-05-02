تحرك جديد من الأهلي بشأن أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي

كانت الأزمة بين الثنائي قد اندلعت عقب مباراة الأهلي وبيراميدز، خلال مباراة الفريقين بالدوري في الموسم الماضي، ووصلت إلى ساحات القضاء المصري.

وقامت محكمة جنح مدينة نصر، بتأجيل أولى جلسات محاكمة لاعب الأهلي حسين الشحات، بعد تحريك الشيبي دعوى قضائية ضده.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا، مساء اليوم الخميس، قال فيه إنه أرسل خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه ردًّا نهائيًّا وعاجلًا لاستكمال الإجراءات قبل التصعيد أمام الجهات الدولية المختصة، بشأن ما أسماها "مخالفة لوائح الاتحادين المصري والدولي، من جانب محمد الشيبي لاعب بيراميدز باللجوء للمحاكم المدنية، وقيامه برفع دعوى قضائية ضد لاعب الأهلي حسين الشحات.

وفيما يلي نص بيان النادي الأهلي: