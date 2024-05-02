تحرك جديد من الأهلي بشأن أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي
وجه النادي الأهلي المصري، خطابًا لاتحاد الكرة، طلب فيه ردا نهائيا حول أزمة لاعبه حسين الشحات مع محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز، بعد تحويل القضية إلى المحاكم المدنية.
كانت الأزمة بين الثنائي قد اندلعت عقب مباراة الأهلي وبيراميدز، خلال مباراة الفريقين بالدوري في الموسم الماضي، ووصلت إلى ساحات القضاء المصري.
وقامت محكمة جنح مدينة نصر، بتأجيل أولى جلسات محاكمة لاعب الأهلي حسين الشحات، بعد تحريك الشيبي دعوى قضائية ضده.
وأصدر النادي الأهلي بيانًا، مساء اليوم الخميس، قال فيه إنه أرسل خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه ردًّا نهائيًّا وعاجلًا لاستكمال الإجراءات قبل التصعيد أمام الجهات الدولية المختصة، بشأن ما أسماها "مخالفة لوائح الاتحادين المصري والدولي، من جانب محمد الشيبي لاعب بيراميدز باللجوء للمحاكم المدنية، وقيامه برفع دعوى قضائية ضد لاعب الأهلي حسين الشحات.
وفيما يلي نص بيان النادي الأهلي:
أرسل النادي ظهر اليوم خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه ردًّا نهائيًّا وعاجلًا لاستكمال الإجراءات قبل التصعيد أمام الجهات الدولية المختصة، بشأن مخالفة لوائح الاتحادين المصري والدولي، من جانب محمد الشيبي لاعب بيراميدز باللجوء للمحاكم المدنية «كل التقدير لدورها»، وقيامه برفع دعوى قضائية ضد لاعب الأهلي حسين الشحات.. وقال الأهلي في كتابه إنه سبق وقام بمخاطبة اتحاد الكرة مرات عديدة لتطبيق اللوائح. الأولى في 7/12/2023، وتلقى النادي حينذاك ردًّا من الاتحاد في 4/1/2024 يؤكد فيه على أن لاعب المنافس «بالفعل» خالف لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، ولائحة «فيفا».. وإن الجهة المنوطة بالنظر في «الواقعة» التي جاءت ضمن أحداث اللقاء وفقًا لتقرير مراقب المباراة هي لجنة المسابقات التي قامت بدورها وعاقبت حسين الشحات بالإيقاف مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه، وتمت إحالة اللاعب الشيبي للجنة الانضباط بذات التاريخ لاتخاذ قرار بشأن المخالفة، وهو ما لم يحدث حتى الآن.