الشيبي يكشف سبب تمسكه بشكوى حسين الشحات للنيابة العامة
كشفت تقارير إعلامية عن كواليس جلسة استماع المغربي محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز، أمام لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري بشأن شكوى الأهلي ضده في أزمته مع حسين الشحات، لاعب الفريق الأحمر.
كانت الأزمة بين الثنائي قد اندلعت عقب مباراة الأهلي وبيراميدز، خلال مباراة الفريقين بالدوري في الموسم الماضي، ووصلت إلى ساحات القضاء المصري.
وقامت محكمة جنح مدينة نصر، بتأجيل أولى جلسات محاكمة لاعب الأهلي حسين الشحات، بعد تحريك الشيبي دعوى قضائية ضده.
ووفقا لما ذكرته قناة "النهار" المصرية، في تقرير، لها، فإن "جلسة استماع الشيبي التي أقيمت، أمس الأحد، استمرت 3 ساعات أمام لجنة الانضباط، وحضر برفقته 4 محامين ولكنَّ محاميا واحدا فقط تواجد معه أمام أعضاء لجنة الانضباط".
وأشار التقرير، إلى أن "محامي اللاعب كان لديه ملف يشمل 100 ورقة بينها 15 حافلة مشابهة حول العالم، تشير لتوجه اللاعبين للقضاء الخارجي".
وأوضح: "الشيبي أكد أن سبب لجوئه إلى النيابة العامة جاء بسبب ضعف عقوبة حسين الشحات بعد اعتدائه عليه، وأنه لاعب أجنبي وسفارته في مصر تدعمه".
واختتم: "اللاعب أكد أن سبب تراجعه عن الصلح هو ضعف العقوبة للاعب الأهلي، بالإضافة إلى أنني انتظرت في وقتها اعتذار الشحات في بيان رسمي، وهو ما لم يحدث".
موقف الأهلي
من ناحية أخرى، ينتظر مسؤولو النادي الأهلي قرار لجنة الانضباط النهائي تجاه الشيبي، قبل اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وأشارت التقارير: "يعتمد الأهلي على أنه يملك مستندا رسميا من اتحاد الكرة، يؤكد أن الواقعة في إطار المباراة وهو ما يعني أنه لا يجوز للاعب اللجوء للقضاء الخارجي".
وأوضح: "الأهلي حصل على المستند الرسمي، أثناء مخاطبات النادي والاتحاد وأنه تم فرض عقوبة على حسين الشحات لما حدث داخل المباراة، وهو ما سيتسخدمه النادي أمام الفيفا ولكنه ينتظر قرار لجنة الانضباط".
وكان الأهلي قرر بعد الواقعة توقيع غرامة مالية كبيرة على حسين الشحات بسبب ما بدر منه تجاه الشيبي.
وأعلنت رابطة الأندية إيقاف اللاعب لمدة مباراتين؛ لما بدر منه عقب المباراة وتغريمه 20 ألف جنيه.