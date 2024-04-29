الشيبي يكشف سبب تمسكه بشكوى حسين الشحات للنيابة العامة

كشفت تقارير إعلامية عن كواليس جلسة استماع المغربي محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز، أمام لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري بشأن شكوى الأهلي ضده في أزمته مع حسين الشحات، لاعب الفريق الأحمر.

كانت الأزمة بين الثنائي قد اندلعت عقب مباراة الأهلي وبيراميدز، خلال مباراة الفريقين بالدوري في الموسم الماضي، ووصلت إلى ساحات القضاء المصري.

وقامت محكمة جنح مدينة نصر، بتأجيل أولى جلسات محاكمة لاعب الأهلي حسين الشحات، بعد تحريك الشيبي دعوى قضائية ضده.

ووفقا لما ذكرته قناة "النهار" المصرية، في تقرير، لها، فإن "جلسة استماع الشيبي التي أقيمت، أمس الأحد، استمرت 3 ساعات أمام لجنة الانضباط، وحضر برفقته 4 محامين ولكنَّ محاميا واحدا فقط تواجد معه أمام أعضاء لجنة الانضباط".