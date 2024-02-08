عملاقان إيرانيان يتنافسان على العراقي أيمن حسين
سجل حسين ستة أهداف في البطولة التي تحتضنها قطر.
كشفت تقارير صحفية إيرانية، أن ناديين إيرانيين يتنافسان على التعاقد مع المهاجم العراقي، المتألق مؤخرًا، أيمن حسين.
وقدم حسين مستويات لافتة مع منتخب بلاده في كأس آسيا رغم الخروج المبكر أمام منتخب الأردن.
وسجَّل حسين ستة أهداف في البطولة التي تحتضنها قطر، إذ ما زال يتصدر ترتيب الهدافين.
وقال الصحفي الإيراني داوود إيكدري: "عملاقان إیرانیان يتنافسان علی أيمن حسين، استقلال وپرسیبولیس یرغبان في التعاقد مع النجم العراقي أیمن حسین لتعزیز خط هجومهما في الانتقالات الشتویة".
كانت تقارير ربطت بين حسين والزمالك المصري، قبل أن تتوقف المفاوضات مع غلق باب القيد الشتوي في مصر، واكتفاء النادي القاهري بصفقات أخرى.
ووفقًا لتقارير عراقية، فإن بعض الكشافة اليابانيين قد رشحوا حسين للالتحاق بالدوري الياباني أيضًا.