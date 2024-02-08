عملاقان إيرانيان يتنافسان على العراقي أيمن حسين

كانت تقارير ربطت بين حسين والزمالك المصري، قبل أن تتوقف المفاوضات مع غلق باب القيد الشتوي في مصر، واكتفاء النادي القاهري بصفقات أخرى.

ووفقًا لتقارير عراقية، فإن بعض الكشافة اليابانيين قد رشحوا حسين للالتحاق بالدوري الياباني أيضًا.