بيان رسمي من الاتحاد الآسيوي حول طرد أيمن حسين

أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بيانًا رسميًا بشأن طرد أيمن حسين مهاجم منتخب العراق أمام الأردن في دور الـ16 من كأس آسيا 2023.

وكان الحكم الإيراني علي رضا فغاني قد طرد أيمن حسين بالبطاقة الصفراء الثانية بعد احتفاله المثير بعد تسجيل الهدف الثاني للعراق، قبل أن يسجل منتخب الأردن هدفين ويفوز 3/2 ويتأهل لربع النهائي.

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان: "تلقينا العديد من الاستفسارات بخصوص قرار توجيه الإنذار الثاني، وبالتالي الطرد بحق لاعب منتخب العراق رقم 18 (أيمن حسين) من الحكم علي رضا فغاني عند الدقيقة 77 من مباراة دور الـ16 في كأس آسيا 2023".

وأضاف: "يود الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الإجابة عن هذه الاستفسارات من خلال تقديم تفسير كامل لقوانين اللعبة، والأساس المنطقي المتعلق بقرار الحكم".