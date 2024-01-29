احتفالية "تناول الطعام" تكلف أيمن حسين بطاقة حمراء (فيديو)

أثار الحكم الإيراني علي رضا فاغهاني، الجدل بطرد أيمن حسين نجم منتخب العراق، بعد احتفاله بهدف التقدم على الأردن في كأس آسيا، اليوم الإثنين.

وسجل أيمن حسين هدفا للعراق بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 67، في دور الـ16 من كأس آسيا، قبل أن يطرده الحكم بالبطاقة الحمراء المباشرة.

واحتفل أيمن حسين على طريقة تناول الطعام؛ ما اعتبره الحكم إثارة للجماهير، ليتلقى بطاقة صفراء ثانية كلفته الطرد من الملعب.