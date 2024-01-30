عضو اتحاد الكرة العراقي يعلّق على إمكانية إعادة مباراة الأردن (فيديو)

وتابع: "إذا لم نُثبت ذلك، فإنه من الممكن أن تتم معاقبة أو استبعاد الحكم، ولا نريد استباق الأحداث، لنرى ما سيحدث من قِبل لجان الاتحاد الآسيوي".

وبسؤاله: "إذا كان الحكم متعمدًا أو أخطأ خطأً فادحًا هل ستتم معاقبته فقط؟ قال كوفند عبدالخالق: "لم أقرأ شيئًا في اللائحة عن إعادة المباراة بسبب خطأ معين، ما أعرفه أنه هناك أمورًا قانونية يجب أن نتخذها، والاعتراض الرسمي الذي يُقدَّم بعد المباراة بساعتين ليس من حقنا أن تكون على قرارات الحكم".

وأوضح: "الاحتجاج الرسمي من الاتحاد على حالات نرى أنها بسبب الحكم تم اتخاذ خطوة بشأنه، ولن أعطي آمالا وردية للجمهور، ولن أجعلهم يعيشون في حالة من الترقب".

وعندما سُئل عن سبب عدم اعتراض الاتحاد العراقي على الحكم الإيراني علي رضا فاغهاني رغم أنه سبق أن أخطأ 3 مرات بحق المنتخب العراقي، قال ضاحكًا: "أنا مراقب في الاتحاد الآسيوي، أسألني غير هذا السؤال".

وأضاف: "لا يجب أن ننجر بعواطفنا إلى بعض الأمور التي قد نندم عليها مستقبلاً، لكن ما نراه أن المنتخب لم يكن سيئًا، كنا في الفورمة أول 3 مباريات".