تقرير: روبيرتو مانشيني يوقع عقود تدريبه للمنتخب السعودي
كشفت تقارير إعلامية أن الإيطالي روبيرتو مانشيني وقع عقود قيادته للمنتخب السعودي، حتى عام 2026.
ووفقا لما ذكره الإعلامي نيكولا شيرا، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عبر حسابه على منصة "إكس"، فقد وقع روبرتو مانشيني، اليوم الأحد، عقدًا مع المنتخب السعودي لمدة 3 سنوات مقابل 20 مليون يورو في السنة".
فيما أوضحت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن الظهور الأول للطاقم الإيطالي مع المنتخب السعودي بقيادة مانشيني سيكون في الثامن من سبتمبر المقبل، حينما يلاقي الأخضر نظيره الكوستاريكي في نيوكاسل الإنجليزية، وذلك ضمن تحضيرات الأخضر لتصفيات مونديال 2026، ونهائيات كأس آسيا 2023 في قطر.
ويتضمن العرض السعودي حضور المدرب وطاقمه الإيطالي كاملاً، المكون من تسعة إلى عشرة مساعدين.
وأعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تقدم روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا باستقالته من منصبه.
وقال مانشيني وقتها في تصريحات نشرتها جريدة "كورييري ديلو سبورت": "كان منتخب إيطاليا دائما على رأس أولوياتي، بعد سنوات عديدة شغلت فيها هذا المنصب".
ويأتي رحيل مانشيني عن منتخب إيطاليا قبل 10 شهور من انطلاق بطولة يورو 2024 في ألمانيا.
وكشف الاتحاد الإيطالي خليفة مانشيني، وهو لوتشانو سباليتي.