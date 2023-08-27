تقرير: روبيرتو مانشيني يوقع عقود تدريبه للمنتخب السعودي

فيما أوضحت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن الظهور الأول للطاقم الإيطالي مع المنتخب السعودي بقيادة مانشيني سيكون في الثامن من سبتمبر المقبل، حينما يلاقي الأخضر نظيره الكوستاريكي في نيوكاسل الإنجليزية، وذلك ضمن تحضيرات الأخضر لتصفيات مونديال 2026، ونهائيات كأس آسيا 2023 في قطر.

ويتضمن العرض السعودي حضور المدرب وطاقمه الإيطالي كاملاً، المكون من تسعة إلى عشرة مساعدين.