منتخب إيطاليا يتوصل إلى اتفاق مع سباليتي لخلافة مانشيني

تعقيد المفاوضات

وتعقدت المفاوضات مع سباليتي بسبب وجود بند في عقده الذي لا يزال ملزمًا به مع نابولي، حتى يونيو 2024، ينص على دفع تعويض قدره 3 ملايين يورو للسماح له بقبول المهمة الجديدة.

وحذّر رئيس ومالك نابولي أوريليو دي لورينتيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم من أنه لن يتنازل عن هذا التعويض الذي يحصل بموجبه على 250 ألف يورو شهريًا "لمسألة مبدأ".

وفي هذا الشأن، كشفت غازيتا ديلو سبورت، أن الاتحاد الإيطالي يبحث في سبل إيجاد الحلول القانونية.

يذكر أن سباليتي تُوّج بطلاً للدوري الإيطالي مع نابولي، في مايو الماضي، قبل أن يترك منصبه.

وسيكون منوطًا به إعادة المنتخب الإيطالي إلى السكة الصحيحة عقب إخفاقه في التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر، على الرغم من فوز أتزوري بلقب كأس أمم أوروبا العام 2021 تحت قيادة مانشيني.

وسيكون أمامه بضعة أيام فقط للتحضير لمباراتين حاسمتين للمنتخب الإيطالي إذا أراد التأهل إلى يورو 2024، في 9 سبتمبر في مقدونيا الشمالية، وضد أوكرانيا في ميلانو بعد 3 أيام.