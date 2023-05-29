رئيس نابولي يعلن رحيل سباليتي بعد التتويج بالدوري الإيطالي

وقال أوريليو دي لورينتيس في تصريحات تلفزيونية إن سباليتي أصبح "رجلًا حرًا بعد نهاية رحلته مع نابولي".

وبسؤاله عن سبب رحيله رغم قيادة الفريق للفوز بالدوري أجاب: "عندما يأتي إليك شخص ما ويخبرك أنه في الأساس بذل قصارى جهده وانتهت فترته لا تجبره على البقاء؟".

وأضاف: "لقد أخبرني سباليتي أنه يفضّل الحصول على إجازة لمدة عام، ماذا تفعل، هل تعارضه؟".

وواصل: " سباليتي أعطانا كل شيء، وأشكره، والآن من الصواب أنه يواصل فعل ما يحبه".