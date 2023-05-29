رئيس نابولي يعلن رحيل سباليتي بعد التتويج بالدوري الإيطالي
أعلن أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي رحيل مدرب الفريق لوسيانو سباليتي، بعد أسابيع قليلة من قيادة النادي إلى التتويج بلقب الدوري الإيطالي.
وقاد سباليتي نابولي للظفر بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخ النادي، والأولى منذ 33 عامًا.
وقال أوريليو دي لورينتيس في تصريحات تلفزيونية إن سباليتي أصبح "رجلًا حرًا بعد نهاية رحلته مع نابولي".
وبسؤاله عن سبب رحيله رغم قيادة الفريق للفوز بالدوري أجاب: "عندما يأتي إليك شخص ما ويخبرك أنه في الأساس بذل قصارى جهده وانتهت فترته لا تجبره على البقاء؟".
وأضاف: "لقد أخبرني سباليتي أنه يفضّل الحصول على إجازة لمدة عام، ماذا تفعل، هل تعارضه؟".
وواصل: " سباليتي أعطانا كل شيء، وأشكره، والآن من الصواب أنه يواصل فعل ما يحبه".
ويبلغ سباليتي من العمر 64 عامًا، وتولّى تدريب نابولي في مايو العام 2021.
وتوج نابولي بلقب الدوري الإيطالي قبل 5 مباريات من نهاية الموسم لينهي صيامًا استمر 33 عامًا منذ نال لقبه الأخير بقيادة دييجو مارادونا العام 1990.
وأشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن الإسباني لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا وبرشلونة السابق، هو المرشح لخلافة سباليتي في تدريب نابولي.