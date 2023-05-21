ترتيب الدوري الإيطالي: نابولي يلحق الخسارة الـ12 بإنتر ميلان (فيديو)

ألحق نابولي، البطل، الخسارة الـ12 في الدوري الإيطالي بضيفه إنتر ميلان، بعدما تغلب عليه 3/1 اليوم الأحد في الجولة الـ36 من المسابقة.

وعلى ملعب دييغو مارادونا لعب إنتر ميلان بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 41 بعد طرد روبيرتو غاليارديني.

بعد شوط أول سلبي، تقدم أندري زامبو أنغويسا بالهدف الأول لنابولي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 67.