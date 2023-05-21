ترتيب الدوري الإيطالي: نابولي يلحق الخسارة الـ12 بإنتر ميلان (فيديو)
ألحق نابولي، البطل، الخسارة الـ12 في الدوري الإيطالي بضيفه إنتر ميلان، بعدما تغلب عليه 3/1 اليوم الأحد في الجولة الـ36 من المسابقة.
وعلى ملعب دييغو مارادونا لعب إنتر ميلان بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 41 بعد طرد روبيرتو غاليارديني.
بعد شوط أول سلبي، تقدم أندري زامبو أنغويسا بالهدف الأول لنابولي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 67.
وتعادل روميلو لوكاكو لإنتر ميلان في الدقيقة 82 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أيضا.
لكن جيوفاني دي لورينزو أعاد التقدم لنابولي في الدقيقة 85 بتسديدة يسارية رائعة من خارج منطقة الجزاء.
وسجل جيانلوكا غايتانو الهدف الثالث لنابولي في الدقيقة 90+4 بتسديدة أرضية بعد تمريرة جيوفاني سيميوني.
وثأر نابولي من إنتر ميلان الذي ألحق الخسارة الأولى بنابولي في الدوري الإيطالي هذا الموسم بعدما تغلب عليه 1/0 في يناير الماضي.
ورفع الفوز رصيد نابولي، بطل هذا الموسم، إلى 86 نقطة من 36 مباراة، وقد فاز للمرة الـ27 وتعادل 5 مرات، وخسر 4 مرات.
في المقابل خسر إنتر ميلان للمرة الـ12، وفاز 21 مرة، وتعادل 3 مرات.
وسيلعب نابولي في آخر جولتين مع بولونيا وسامبدوريا.
في حين سيلعب إنتر ميلان مع فيورنتينا في نهائي كأس إيطاليا يوم 24 مايو، ثم سيلعب مع أتلانتا وتورينو، قبل مواجهة مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 10 يونيو.