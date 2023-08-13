استقالة مفاجئة لمانشيني من تدريب منتخب إيطاليا

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأحد، استقالة روبرتو مانشيني من منصبه كمدرب لمنتخب إيطاليا في ظل أنباء تربطه بتولي تدريب السعودية.

وتولى مانشيني المسؤولية في 2018 بعدما أخفق الفريق في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ 1958.

وقاد الفريق للفوز ببطولة أوروبا 2021، لكن الفريق أخفق مجددا في التأهل إلى كأس العالم في قطر 2022.

وفي يونيو الماضي، حصلت إيطاليا على المركز الثالث في دوري أمم أوروبا بقيادة مانشيني.