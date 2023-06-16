روبرتو مانشيني: منتخب إيطاليا يفتقر للمواهب الهجومية

قال روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا، بعد خسارة فريقه 1/2 أمام إسبانيا في قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية إن إيطاليا يجب أن تواصل البحث عن موهبة هجومية جديدة في الوقت الذي تكافح فيه لتقديم أداء ثابت.

وتفوقت إيطاليا على إسبانيا معظم فترات المباراة في أنسكيده، لكنها عانت لصنع العديد من الفرص وخسرت بهدف متأخر عن طريق البديل خوسيلو.

وقال مانشيني للصحفيين: "بدأنا بالفعل في تجديد الأمور وسنواصل القيام بذلك، يوجد لاعبون جيدون، لكن المواهب تأتي على موجات، في الوقت الحالي نملك لاعبي وسط ومدافعين جيدين، لكننا نفتقر إلى المهاجمين الرائعين ولا أعرف لماذا".