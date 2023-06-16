روبرتو مانشيني: منتخب إيطاليا يفتقر للمواهب الهجومية
قال روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا، بعد خسارة فريقه 1/2 أمام إسبانيا في قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية إن إيطاليا يجب أن تواصل البحث عن موهبة هجومية جديدة في الوقت الذي تكافح فيه لتقديم أداء ثابت.
وتفوقت إيطاليا على إسبانيا معظم فترات المباراة في أنسكيده، لكنها عانت لصنع العديد من الفرص وخسرت بهدف متأخر عن طريق البديل خوسيلو.
وقال مانشيني للصحفيين: "بدأنا بالفعل في تجديد الأمور وسنواصل القيام بذلك، يوجد لاعبون جيدون، لكن المواهب تأتي على موجات، في الوقت الحالي نملك لاعبي وسط ومدافعين جيدين، لكننا نفتقر إلى المهاجمين الرائعين ولا أعرف لماذا".
وواصلت الخسارة أمام إسبانيا الأداء غير المتسق لبطل أوروبا، الذي غاب عن آخر نسختين من كأس العالم وخسر أمام إنجلترا في تصفيات بطولة أوروبا 2024 في مارس آذار الماضي.
وأضاف مانشيني أن خطة اللعب التكتيكية الجديدة بوجود ثلاثة لاعبين في قلب الدفاع وظهيرين عملت بشكل جيد في الشوط الأول، لكن فريقه جعل الأمور سهلة للغاية على إسبانيا بعد الاستراحة.
وقال: "وضعنا الأمور بشكل مختلف، وقمنا بالأشياء بشكل جيد في الشوط الأول عندما قطعنا خطوط التمرير لإسبانيا، لكننا تراجعنا كثيرا في الشوط الثاني".
تصريح لا فوينتي
وقال لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا إن فوز منتخب بلاده على إيطاليا في قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية سيمنح الفريق ثقة كبيرة بعد بداية مضطربة.
وكان الفوز، الذي قاد إسبانيا إلى ثاني نهائي على التوالي لدوري الأمم الأوروبية، مصدر ارتياح بالنسبة لدي لا فوينتي الذي تعرض لضغوط بعد خسارة مباراته الثانية في منصبه 0/2 أمام اسكتلندا في تصفيات بطولة أوروبا 2024 في مارس آذار الماضي.
وقال دي لا فوينتي للصحفيين: "كنا بحاجة فقط للوقت، لطالما قلت إن هذه عملية، يستغرق الأمر وقتا لترسيخ الأفكار، لم نكن محظوظين في ذلك اليوم، ولم نحقق نتيجة جيدة ضد اسكتلندا، لكن الآن مع مزيد من المعرفة ببعضنا البعض والمزيد من الوقت في التدريب اختلفت الأمور".
وقال رودري لاعب وسط مانشستر سيتي إن إسبانيا يجب أن تواصل هذا التطور من أجل الفوز على كرواتيا في المباراة النهائية في روتردام يوم الأحد.
وقال: "لقد واجهنا كرواتيا عدة مرات، إنه فريق تنافسي للغاية، ويضم لاعبين متميزين فرديا ويقاتلون حتى النهاية، لدينا فرصة للتنافس على الكأس، يجب ألا ندع ذلك يفلت من أيدينا".