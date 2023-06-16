إسبانيا تصعق إيطاليا في الوقت القاتل وتواجه كرواتيا بنهائي دوري الأمم الأوروبية

ونجح المنتخب الإسباني في التأهل للمباراة النهائية للموسم الثاني على التوالي من المسابقة، حيث كان قد نجح في ذلك في الموسم الماضي، بفوزه بنفس النتيجة على إيطاليا في قبل النهائي، قبل أن يخسر أمام نظيره الفرنسي في النهائي 1 - 2.

وسيواجه المنتخب الإسباني في النهائي، نظيره الكرواتي، والذي نجح في بلوغ الدور ذاته بفوزه على هولندا، مستضيفة المرحلة النهائية من البطولة، 4 - 2 يوم الأربعاء.

وتقام المباراة النهائية للبطولة يوم الأحد المقبل، على أن يشهد اليوم ذاته مباراة المركز الثالث بين هولندا وإيطاليا.