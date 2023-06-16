إسبانيا تصعق إيطاليا في الوقت القاتل وتواجه كرواتيا بنهائي دوري الأمم الأوروبية
بلغ المنتخب الإسباني المباراة النهائية من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على نظيره الإيطالي 2 - 1، في الدور قبل النهائي من البطولة.
واستغلت إسبانيا هفوة دفاعية لتتقدم في النتيجة بعد ثلاث دقائق من بداية المباراة عندما وضع يريمي بينو الكرة في الشباك بصورة جيدة.
لكن روبن لو نومان لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء لتحصل إيطاليا على ركلة جزاء سجل منها تشيرو إيموبيلي هدفه الدولي الأول في عامين.
وبدت المباراة في طريقها إلى وقت إضافي بعدما أخفقت مساعي الفريقين في إدراك الفوز حتى الدقيقة 87 عندما أطلق رودري تسديدة قوية اصطدمت بمدافعين اثنين لتصل الكرة إلى خوسيلو الذي أسكنها الشباك من مسافة قريبة.
ونجح المنتخب الإسباني في التأهل للمباراة النهائية للموسم الثاني على التوالي من المسابقة، حيث كان قد نجح في ذلك في الموسم الماضي، بفوزه بنفس النتيجة على إيطاليا في قبل النهائي، قبل أن يخسر أمام نظيره الفرنسي في النهائي 1 - 2.
وسيواجه المنتخب الإسباني في النهائي، نظيره الكرواتي، والذي نجح في بلوغ الدور ذاته بفوزه على هولندا، مستضيفة المرحلة النهائية من البطولة، 4 - 2 يوم الأربعاء.
وتقام المباراة النهائية للبطولة يوم الأحد المقبل، على أن يشهد اليوم ذاته مباراة المركز الثالث بين هولندا وإيطاليا.