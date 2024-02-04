أسطورة كرة السلة ينشر صورة معدلة لمبابي بقميص ريال مدريد
أظهر لوكا دونسيتش أسطورة كرة السلة حبه لريال مدريد في مناسبات عديدة وآخرها نشر صورة معدلة للنجم الفرنسي كيليان مبابي بقميص الميرنغي.
وبحسب صحيفة "ماركا" فإن لوكا دونسيتش، وباعتباره مشجعًا لريال مدريد، فإنه على دراية بجميع الأحداث الجارية التي تخص ريال مدريد كرة السلة والقدم.
ومع زيادة الأخبار التي تربط مبابي بالانضمام لريال مدريد في الساعات القليلة الماضية، نشر دونسيتش عبر حسابه في موقع "إنستغرام" صورة معدلة لمبابي بقميص ريال مدريد.
وبحسب صحيفة "لوباريزيان" فإن مبابي قرر تغيير المشهد بمغادرة باريس سان جيرمان والانضمام لريال مدريد الصيف المقبل رغم أن الصحيفة لم تؤكد الاتفاق مع ريال مدريد.
وكان الصحفي الإسباني بجريدة "ماركا"، رامون ألفاريز، كشف عن وصول معلومة لديه تؤكد بالفعل اقتراب الفرنسي مبابي، من الانضمام لريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.
وكتب رامون ألفاريز، عبر حسابه الموثق على منصة "إكس": "أكدت لي مصادر من غرفة خلع الملابس أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بعد المباراة ضد خيتافي، أخبر الجهاز الفني أن توقيع مبابي قريب، كما أخبروني أن بعض اللاعبين بالفريق سمعوا بهذا الاعتراف من الرئيس للطاقم الفني".
وما زاد من هذه التكهنات، هو وضع فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، إعجابًا على خبر في "إنستغرام"، يشير إلى أن مبابي سيرافقه في ريال مدريد الموسم المقبل.