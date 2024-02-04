أسطورة كرة السلة ينشر صورة معدلة لمبابي بقميص ريال مدريد

وكان الصحفي الإسباني بجريدة "ماركا"، رامون ألفاريز، كشف عن وصول معلومة لديه تؤكد بالفعل اقتراب الفرنسي مبابي، من الانضمام لريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكتب رامون ألفاريز، عبر حسابه الموثق على منصة "إكس": "أكدت لي مصادر من غرفة خلع الملابس أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بعد المباراة ضد خيتافي، أخبر الجهاز الفني أن توقيع مبابي قريب، كما أخبروني أن بعض اللاعبين بالفريق سمعوا بهذا الاعتراف من الرئيس للطاقم الفني".

وما زاد من هذه التكهنات، هو وضع فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، إعجابًا على خبر في "إنستغرام"، يشير إلى أن مبابي سيرافقه في ريال مدريد الموسم المقبل.