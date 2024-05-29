الشرطة اليونانية تعلن حالة التأهب لمكافحة العنف في نهائي دوري المؤتمر

كشفت تقارير رسمية، اليوم الأربعاء، أن السلطات اليونانية دفعت بأكثر من خمسة آلاف من ضباط الشرطة ورجال الإطفاء، وأوقفت حركة المرور في مناطق بأنحاء أثينا، في عملية أمنية كبيرة استعدادا لاستضافة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

وسيواجه فريق أولمبياكوس اليوناني منافسه فيورنتينا الإيطالي، في أول نهائي أوروبي يخوضه فريق يوناني منذ أكثر من نصف قرن.

وتستعد اليونان، التي شابتها أعمال عنف رياضية داخل وخارج الملاعب، قبل أسابيع من المباراة التي ستقام على الملعب الخاص بفريق أيك أثينا المنافس التقليدي لأولمبياكوس.

وقال إيوانيس سكوراس، أحد مسؤولي الشرطة في أثينا: "إنه احتفال رياضي يجب علينا حمايته والتأكد من أنه يتم بشكل لا تشوبه شائبة".

وعقد كبار مسؤولي الشرطة في أثينا اجتماعات مع خبراء أمنيين في الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) في العاصمة أثينا، في وقت سابق من هذا الشهر، ودرسوا الإجراءات المتخذة لصياغة خطة أمنية قوية من أجل تفادي الاشتباكات وأعمال العنف والشغب في محيط الملعب وعلى المدرجات.

وأصدرت هيئة الطيران المدني في اليونان تحذيرا، أمس الثلاثاء، يحظر تحليق طائرات الهليكوبتر والطائرات المسيرة فوق مناطق معينة في أثينا بين الساعة الثانية ظهرا (الساعة 11 بتوقيت جرينتش) يوم 29 مايو، وحتى السادسة صباحا ( الساعة الثالثة فجرا بتوقيت غرينيتش) يوم 30 مايو.