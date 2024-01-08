فوت ميركاتو: مبابي توصّل لاتفاق مع ريال مدريد

يبدو أن مسلسل كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، وريال مدريد لم تنته فصوله بعد؛ إذ كشف أحدث تقرير نشره موقع "فوت ميركاتو" عن توصل النجم الفرنسي لاتفاق للانتقال إلى النادي الإسباني في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويقضي مبابي عامه الأخير في عقده مع باريس سان جيرمان، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري في يونيو المقبل، ولم يصل حتى الآن لاتفاق للتجديد، وهو حر في التفاوض مع أي نادٍ بالوقت الحالي.

وشارك مبابي، مساء الأحد، في فوز سان جيرمان على ريفال بكأس فرنسا، حيث سجل هاتريك في انتصار فريقه بنتيجة 9-0.

وقال الموقع الفرنسي الشهير في تقريره: "كيليان مبابي سينضم لصفوف ريال مدريد في الموسم المقبل".

وأضاف التقرير أن النجم الباريسي توصل لاتفاق مع مسؤولي النادي الملكي خلال الأيام القليلة الماضية.

ولم يوضح التقرير تفاصيل المفاوضات بين الطرفين.